Virginia Raffaele paparazzata in dolci effusioni insieme al suo nuovo amore: tutto su Thomas Santu

Gossip

Dopo che nel 2019 si dichiarava single, ad oggi 2022, sembra proprio che Virginia Raffaele abbia finalmente ritrovato l’amore. A farlo pensare sono alcuni scatti rubati che la immortalano in tenere effusioni con l’attore Thomas Santu.

Virginia Raffaele e Thomas Santu: gli scatti e i baci rubati

Virginia Raffaele e Thomas Santu sono stati paparazzati insieme in dolci momenti durante una fredda notte milanese. Sembra proprio che la protagonista di LOL 2 sia riuscita finalmente a trovare un uomo capace di farle battere nuovamente il cuore.

È stato il settimanale Oggi ad immortalarli. Le foto rubate mostrano Virginia appena uscita dal Teatro Lirico, dove si è tenuta una tappa dello spettacolo Samusà.

Mimetizzato tra la folla di fan c’è anche Thomas Santu che attende la sua bella con una rosa rossa in mano. In seguito, i due si incamminano a braccetto, notano gli obiettivi indiscreti dei paparazzi, ma ci ridono sù e si scambiano perfino un bacio. Verso le due di notte li notiamo sotto casa di Virginia dove si scambiano ancora qualche effusione per poi salutarsi.

Thomas Santu chi è, tutto sulla nuova fiamma di Virginia Raffaele

Quello che sembra essere il nuovo amore di Virginia Raffaele è Thomas Santu, 31 anni lui e 41 lei.

Thomas è originario di Civitavecchia e vive a Roma. Di professione è attore e attualmente sta lavorando al musical Pretty Woman in cui interpreta il protagonista maschile. Thomas è molto discreto, sui social non pubblica molti dettagli della sua vita privata, preferendo mostrare anche lì solo qualche scatto inerente al suo lavoro.

Virginia Raffaele: i suoi amori passati

Per 5 anni, Virginia Raffaele, è stata legata sentimentalmente al collega imitatore Ubaldo Pantani con cui ha lavorato nei programmi Mai Dire Gol e Quelli Che Il Calcio. Dopo la rottura avvenuta nel 2013 sembrava che nessun uomo potesse più entrare nel cuore dell’attrice e imitatrice.

Nel 2019 infatti Virginia Raffaele si dichiarava single, confessando anche un po’ il peso della solitudine. Sembra proprio, però, che Thomas abbia trovato un modo per fare breccia nel cuore di Virginia.