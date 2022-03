Virginia Raffaele parte del cast di Lol2: le rivelazioni sull’importante cachet percepito dalla comica

TV e Spettacolo

Virginia Raffaele, da anni, fa ridere il pubblico televisivo italiano con le sue performance comiche. Infatti, l’attrice comica ha imitato diversi volti noti del mondo dello spettacolo nostrano, tra cui Belen Rodriguez, Donatella Versace e Ornella Vanoni. Virginia Raffaele è stata anche protagonista dell’edizione del 2015 del Festival di Sanremo.

Attualmente l’attrice comica è parte del cast della seconda edizione di Lol. Lo show di Amazon Prime che ha riscosso un grande successo nella prima edizione ed è partito con la seconda stagione il 26 febbraio. Le ultime puntate, invece, verranno pubblicate il prossimo 3 marzo.

Virginia Raffaele avrebbe percepito un cachet molto importante per la sua partecipazione a Lol2, secondo Il Messaggero, come riportato da Leggo.

Virginia Raffaele svela le motivazioni della sua partecipazione a Lol2

Virginia Raffaele è parte del cast della seconda edizione di Lol2. L’attrice comica ha rivelato, in una recente intervista al Corriere della Sera, il motivo che l’ha spinta ad accettare questa partecipazione: “Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito. È tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana“.

Sui suoi colleghi di cast ha aggiunto: “Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo.

L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo“.

Il cachet di Virginia Raffaele a Lol2

Secondo alcune indiscrezioni, Virginia Raffaele avrebbe percepito un importante cachet per partecipare a Lol2. Si tratterebbe, infatti, di 10.000 euro a puntata.

Insieme alla comica romana, intrattengono il pubblico il Mago Forrest, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Diana de Bufano e tanti altri esperti della risata.

A giudicare le performance dei giudici ed espellere chi ride, ancora una volta, Fedez, accompagnato da Frank Matano.