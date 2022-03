Delia Duran al GF Vip rivela i momenti peggiori della sua vita: dal padre mai conosciuto al fidanzato violento

Grande Fratello

Ieri sera è andata in onda, come di consueto, l’appuntamento serale con il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ne ha approfittato per dare spazio ad una delle finaliste di quest’edizione, Delia Duran. Il conduttore l’ha infatti brevemente intervistata nella Mystery Room e la gieffina si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla propria famiglia e, in particolare, sul difficile rapporto con il padre.

Delia Duran, il padre che non c’è mai stato e il rapporto con la madre

L’infanzia di Delia Duran, prima ad essere dichiarata finalista del reality, non è certo stata tra le più facili e ieri sera, nel corso dell’appuntamento con lo studio del Grande Fratello Vip, ha raccontato ad Alfonso Signorini (e indirettamente dunque a tutta l’Italia) qualche dettaglio del suo passato, fatto di padre che non c’è e di un fidanzato abusivo.

L’intervista è proprio partita da qui, con il conduttore che le ha chiesto cosa ricorda di questo padre che lei aspettava di vedere tornare da bambina ma che non si è mai fatto vedere. “Mi ricordo quando ero piccola e mi riunivo con la mia famiglia, vedevo i miei cugini con i miei genitori e io avevo solo mia madre. Mi dicevo “ma quando arriverà mio padre, perché non ho un padre di fianco a me?” – racconta la modella, affermando però di aver potuto contare su una famiglia numerosa – ho sofferto tanto nella mia crescita personale.

Ero insicura, fragile, non riuscivo a comunicare con le persone. Ero sempre nascosta ad un angolo per paura di espormi“.

La modella ha però affermato di essere disposta a conoscerlo e di aver già avuto modo di parlargli, ma solo brevemente e al telefono. Delia ha infatti rivelato di avere un fratello dalla parte del padre e che questo lo avrebbe contattato tempo fa per dirle che il genitore era ancora vivo. Poco dopo è entrata in contatto con quest’uomo ma la conversazione non è andata troppo oltre: “Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me“.

Come anticipato, però, Delia è cresciuta con la madre Ana, per cui invece prova un amore immenso: “La mia mamma è la mia vita, è tutto per me. Me la porto in giro per il mondo. Tutto quello che faccio è per lei perché è stata una donna guerriera, ci ha cresciuto con quel poco che aveva ed è riuscita a darmi tanto amore – racconta emozionata la Duran – soprattutto ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente“. Non a caso la donna, appena è riuscita a realizzarsi, ha subito comprato una casa alla propria madre, proprio per ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per lei.

Tuttavia le ombre nel passato di Delia non si limitano soltanto alle conseguenze dell’abbandono del padre, ma anche ad un rapporto violento con un ex fidanzato di cui ha parlato nel corso dell’intervista.

Delia Duran e il fidanzato violento che le ha tolto ogni cosa

Tra le cose che Alfonso Signorini ha voluto chiedere a Delia, si è soffermato anche su un ex fidanzato della donna, un uomo violento ed abusivo che le ha tolto tutto ciò che era riuscita a guadagnare in quel momento.

“Mi ha derubata.

Io mi sono fidata di lui per 8 anni e gli ho dato tutto. Ero sempre sotto la sua ala – racconta la modella – tutto quello che avevo riunito in quegli anni lo avevo condiviso con lui. Nel momento in cui ha iniziato a tradirmi e a farmi del male (non voglio dire in particolare cosa ha fatto, ci pensano i giudici a questo) ho deciso di andarmene via e lui mi ha tolto tutti i miei beni“.

Come ha affermato anche Signorini, certi dettagli spiegano molto anche del carattere della Duran, che dunque sa bene cosa voglia dire essere tradita e ogni atteggiamento manifestato oggi, nella difficile situazione che si è creata con Alex Belli, che da poco ha mandato alla donna un videomessaggio, ora possono essere interpretati più correttamente.

Senza dubbio Delia Duran è una donna che ha sofferto moltissimo e certe parti della carattere, come affermato dal conduttore, sono dovute al proprio vissuto.