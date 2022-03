Fosca Innocenti anticipazioni ultima puntata: la trama del quarto appuntamento con Vanessa Incontrada

Serie TV - Fiction

Gli spettatori di Canale 5 nella prima serata di venerdì 4 marzo 2022 potranno vedere Vanessa Incontrada vestire i panni di Fosca Innocenti per l’ultima volta. Il quarto appuntamento con la fiction Mediaset concluderà il viaggio del vicequestore di Arezzo mostrandoci l’ultimo caso da risolvere. Fosca dovrà indagare sulla morte di un onorato prete della zona, Don Rocco, amato e stimato da tutti ma trovato misteriosamente morto. Per la bella e brava protagonista ci sarà anche un focus sul suo rapporto con Cosimo, con la partenza di quest’ultimo che porterà a galla i reali sentimenti dell’uno verso l’altro.

La fiction torna per l’ultima volta sulla rete ammiraglia della Mediaset a partire dalle ore 21:30 di venerdì 4 marzo 2022 con il quarto ed ultimo episodio dal titolo di Una degna sepoltura. La trama completa dell’appuntamento.

Fosca Innocenti: il quarto appuntamento con la fiction

Venerdì 4 marzo 2022 su Canale 5 si conclude la prima stagione della fiction che ha visto protagonista Vanessa Incontrada. A partire dalle ore 21:30 va in onda il quarto ed ultimo episodio di Fosca Innocenti che ci mostrerà, almeno per ora, le ultime vicissitudini dei personaggi della sua storia.

Il prodotto è riuscito ad entrare nel cuore degli spettatori della rete grazie alle prime tre puntate che hanno mostrato una protagonista capace di sfruttare il suo grande talento e di divincolarsi bene nella complicata vita sentimentale.

Lo dimostrano anche gli ascolti dei tre appuntamenti, che si attestano attorno al 15% di share, con quello andato in onda settimana scorsa capace anche di imporsi su tutte le altre reti con 15,7%

L’ultimo appuntamento spera di fare lo stesso per il suo gran finale nel quale si concluderanno le vicende dei personaggi interpretati da Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Claudio Bigagli.

Fosca Innocenti: la trama del quarto appuntamento

L’ultimo episodio della fiction ha il titolo di Una degna sepoltura e Fosca sarà alle prese con un nuovo contorto caso.

La poliziotta dovrà indagare sulla morte di un prete chiamato Don Rocco che era amato e stimato da tutti. Il ritrovamento del corpo avviene grazie a Nasha, una clandestina arrivata in Italia e subito accolta dalla carità dell’uomo di fede.

La giovane appartiene infatti alla comunità parrocchiale del prete, che comprende diverse persone, tra cui Luna, una donna transessuale, e Giovanna, una ex prostituta che è stata aiutata da Don Rocco.

Ma chi lo avrà ucciso? Per Fosca sarà anche il momento di capire i suoi reali sentimenti per Cosimo, ormai in partenza per New York e voglioso di capire cosa c’è dietro il loro feeling.