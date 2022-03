Manila Nazzaro delusa da Miriana Trevisan dopo le nomination al GF Vip: “È assurdo, ci sono rimasta male”

Grande Fratello

Dal momento che il Grande Fratello Vip è arrivato quasi a conclusione (la finale si terrà 14 marzo), i gieffini sono sempre più nervosi a causa delle nomination e non perdono occasione per battibeccare. Proprio ieri sera, infatti, Manila Nazzaro ha rischiato di essere eliminata e ha notato che nessuno dei coinquilini sembrava disposto a volerla salvare. A deluderla maggiormente però è stato l’atteggiamento di Miriana Trevisan, della quale si è sempre fidata e che considera un’amica.

Manila Nazzaro contro Miriana Trevisan, le parole della gieffina dopo la diretta

Ieri sera la situazione si è scaldata non poco nella casa del Grande Fratello Vip e gli inquilini sono tornati a discutere a causa delle nomination, momento da sempre molto delicato che può rompere gli equilibri che si sono creati nel reality.

Proprio ieri sera infatti Manila Nazzaro ha rischiato di essere eliminata e, dopo la diretta, si è detta delusa per il fatto che nessuno abbia provato a salvarla, come riportato in queste ore da Donna Pop.

Sfogandosi con Davide Silvestri e Delia Duran, la gieffina avrebbe infatti affermato: “Non mi salva nessuno, anche Miriana esitava. Anzi pensano pure che sia la più debole con Davide.

Quello che è successo mi ha lasciato un po’ scossa. Devo ammettere che Miriana mi ha spiazzata un po’. Quando eravamo nella led per la catena lei si è trovata davanti a me e Sophie era indecisa – racconta con amarezza la gieffina – Per me è assurdo, perché non doveva nemmeno pensarci. Non c’è paragone tra il rapporto che ha con me e quello che ha con Sophie” prosegue poi la Nazzaro, sottolineando che lei (al posto dell’amica) non avrebbe esitato un attimo e l’avrebbe salvata.

“Ci sono rimasta male perché comprendo i rapporti, ma come fa a non sapere chi scegliere tra me e Sophie? Perdonami passa molto più tempo con me che con lei, non la capisco mi dispiace.

Invece lei non sapeva cosa fare” ha poi concluso Manila, che quindi ha messo per un attimo in discussione il suo rapporto con la Trevisan. Sembra però che questa mattina le cose siano andate decisamente meglio tra le due e che ci sia stato un breve confronto.

Manila Nazzaro si confronta con Miriana Trevisan: cos’è successo stamattina

Sembra proprio che Miriana Trevisan abbia accusato il colpo ieri sera e che questa mattina si sia svegliata con il morale a terra.

La donna è infatti arrivata allo stesso tavolo dove Manila stava consumando la colazione con le lacrime agli occhi e si è lasciata andare ad uno sfogo.

“Smettila di sentirti in colpa per le aspettative degli altri – la rassicura la Nazzaro – vuoi passare tre giorni a piangere?“. Miriana ha subito replicato: “Ci rimango male perché una urla da una parte, quell’altra…basta” ha spiegato con la voce rotta la showgirl, che si è sentita attaccata perché tutti i gieffini l’hanno accusata di qualcosa dopo le nomination di ieri. Sembra quindi, almeno da questo scambio, che alla fine Manila abbia sepolto l’ascia di guerra e che abbia capito anche in che posizione si trova la sua amica, che al momento si trova tra l’incudine e il martello (anche se potrebbe aver appena risolto le sue divergenze con Soleil Sorge).