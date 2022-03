Antonio Medugno eliminato al Grande Fratello Vip al televoto flash: il concorrente lascia la Casa

Grande Fratello

Eliminazione a sorpresa al Grande Fratello Vip, a pochissime puntate dalla finale del 14 marzo. Attraverso una catena di salvataggio, uno dei meccanismi simbolo del reality, a contendersi la permanenza nella Casa sono Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Antonio Medugno. Il televoto flash si chiude nel giro di breve tempo e sancisce la definitiva eliminazione di Antonio Medugno.

Eliminazione flash al Grande Fratello Vip: colpo di scena per i concorrenti

Serata di grandissime sorprese e colpi di scena per i concorrenti del Grande Fratello Vip. La finale del 14 marzo è sempre più vicina e, per questo motivo, il gioco entra decisamente nel vivo con prove sempre più complicate per i Vipponi rimasti nella Casa.

Un vero e proprio colpo di scena è avvenuto al termine della consueta eliminazione di puntata quando, alla lettura del verdetto, Giucas Casella è risultato il concorrente fuori dai giochi. Tuttavia la fortuna ha baciato l’illusionista, che è in possesso del biglietto di ritorno e ha così potuto fare ritorno immediato in Casa.

Se la prima eliminazione a livello effettivo non si è verificata, la produzione aveva già in mente un altro colpo di scena: una seconda eliminazione in diretta. Medesimo meccanismo utilizzato la scorsa puntata quando, al televoto flash aperto in puntata, Alessandro Basciano ha dovuto lasciare il gioco.

Antonio Medugno eliminato al televoto flash

Anche questa sera la scelta dei candidati alla seconda eliminazione si apre con una catena di salvataggio, uno dei meccanismi simbolo della trasmissione. Di fronte ad alcuni piramidali, è Antonio Medugno a pescare quello dorato e ad iniziare così la catena: il tiktoker decide di salvare Soleil, che successivamente salva Davide.

A seguire Giucas, Barù, Jessica, Miriana e Manila. Resta da sola, dunque Sophie Codegoni, la quale è però tenuta a scegliere un concorrente da portare con sé al televoto: la scelta ricade su Davide Silvestri.

Il televoto è però a tre, e così è Davide questa volta a decidere un altro Vippone da mettere a rischio: l’attore punta su Antonio Medugno.

Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Antonio Medugno sono così i candidati all’eliminazione flash, ma solo uno di loro è costretto ai saluti. Il primo a salvarsi è Davide, la seconda è Sophie: Antonio è così eliminato.