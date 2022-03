Melinda French rompe il silenzio sul divorzio da Bill Gates: “Ero a un punto in cui ne avevo abbastanza”

Gossip

Il matrimonio tra Bill Gates e Melinda French è stato tra i più in vista, sia per la curiosità intorno alla coppia di miliardaria che per le numerose imprese filantropiche portate avanti grazie alla loro associazione benefica. Scoprire, dunque, che il loro rapporto era arrivato al capolinea e che i due avrebbero divorziato ha colpito molto l’opinione pubblica. In tutto questo tempo però nessuno dei due ha voluto esprimersi in merito, evitando il più possibile dichiarazioni. Di recente Melinda French ha rotto il silenzio, raccontando cos’è successo e come ha vissuto la situazione.

Melinda French sul divorzio da Bill Gates: i retroscena

Correva l’anno 2021 quando Melinda French e Bill Gates hanno reso noto di essersi separati (il divorzio è poi arrivato nel mese di agosto), dopo 27 anni insieme.

Mentre l’opinione pubblica commentava la notizia, l’ex coppia evitava di esprimersi in merito. Eppure nelle ultime ore l’ex moglie del magnate dell’informatica ha finalmente rotto il silenzio e ha rivelato qualche retroscena sulla loro separazione, raccontando soprattutto come ha vissuto gli attimi immediatamente successivi alla decisione.

Il dolore e la rabbia dopo la separazione

“Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: ‘Come può essere successo?

Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?‘” – ha raccontato ai microfoni di CBS Morning Melinda French – “E giorni in cui ero arrabbiata. Fa parte dell’elaborazione del lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi che avresti avuto per tutta la vita. Sono cose dolorose“.

Successivamente però ha affrontato un “percorso di guarigione”, come lo ha definito, e oggi si dichiara curiosa di scoprire cosa le riserverà la vita nei prossimi anni.

Non finisce qui, perché ha anche affrontato il difficile tema del tradimento di Gates, avvenuto nel 2000 – che portò alla prima vera crisi tra i due – ma ha anche spiegato che non è stato quello a portare infine al divorzio: “Credo nel perdono, perciò pensavo che avessimo risolto quella faccenda. Non è stato un momento e non è successo qualcosa di specifico – rivela – Sono solo arrivata a un punto in cui ne ho avuto abbastanza e ho capito che non era salutare per me e non potevo fidarmi di quello che avevamo“.

Melinda French e Bill Gates: tutti i dettagli sulla loro storia d’amore

Bill Gates e Melinda French si sono conosciuti nel 1986 in Microsoft – l’azienda fondata proprio dal magnate.

In quell’occasione French era stata sottoposta ad un test d’intelligenza e, dati gli sbalorditi risultati, Gates avrebbe deciso di assumerla come sviluppatrice di software.

Dopo una lunga frequentazione, i due hanno deciso di convolare a nozze nel 1994 con una cerimonia alle Hawaii, e dalla loro unione sono nati tre figli: Jennifer Katharine nel 1996, Rory John nel 1999 e Phoebe Adele nel 2002.

La Fondazione di Bill Gates e Melinda French

Come anticipato, il loro legame ha già dovuto affrontare qualche problema nel 2000, momento in cui il noto imprenditore aveva tradito la French – come rivelato durante l’intervista a CBS Morning.

Questo momento di profonda crisi di coppia, però, non ha impedito loro di andare avanti con i loro progetti: Melinda e Bill Gates sono infatti conosciuti non solo grazie alla Microsoft, ma anche per le numerose azioni benefiche portate avanti dalla loro organizzazione (la Fondazione Bill & Melinda Gates), che si occupa prevalentemente di combattere malattie piuttosto diffuse nel Terzo mondo come l’AIDS.

Anche di recente si sono impegnati ad offrire il proprio sostegno nel combattere il Covid-19 e si stima che la loro fondazione abbia fornito un contributo totale di ben 250 milioni di dollari per aiutare i più bisognosi a contrastare la diffusione del virus.