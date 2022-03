Verissimo ospiti sabato 5 e domenica 6 marzo: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin. Anticipazioni

Programmi TV

Verissimo torna in onda su Canale5 per le due puntate di sabato 5 e domenica 6 marzo. Scopri le anticipazioni e tutti gli ospiti di Silvia Toffanin.

Verissimo torna in onda sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 con un nuovo appuntamento che si occuperà anche delle tristi notizie di attualità provenienti dall’Ucraina. La conduttrice Silvia Toffanin ha scelto di proporre al pubblico il racconto dell’attrice ucraina Anna Safroncik, in un periodo molto complicato che l’ha vista molto complicata pe il resto della sua famiglia ancora nel suo Paese natale. Dopo la testimonianza dell’attrice la trasmissione tornerà ad occuparsi dei soliti temi collegati alla televisione, al cinema ed al racconto delle vite dei suoi tanti ospiti. Lo show di Canale5 è infati pronto a fare nuovamente spazio ai tanti nuovi ospiti attesi nello studio a partire dalle ore 16:30 di sabato e domenica.

Scopri tutti i nomi degli ospiti che parteciperanno alla trasmissione nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 5 ed il 6 marzo 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 5 marzo

Silvia Toffanin conduce un nuovo doppio appuntamento dell’apprezzato talk show Verissimo. La conduttrice aprirà l’iconico studio per la prima puntata di sabato 5 marzo 2022 che andrà in onda ovviamente su Canale5 a partire dalle ore 16:30.

La prima ospite di puntata sarà, come detto sopra, l’attrice ucraina Anna Safroncik che racconterà il modo in cui sta vivendo la situazione del suo Paese, raccontando anche il recente arrivo del padre in Italia e la preoccupazione per il resto dei parenti ancora in Ucraina che cercano di scappare dalla guerra.

Nella seconda parte del programma i toni della trasmissione torneranno più leggeri con il focus che andrà sulla nuova fiction dal titolo di Più forti del destino. In studio arriveranno i protagonisti della nuova storia Mediaset Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, due tra le protagoniste.

Tra gli altri ospiti ospiti di sabato anche Massimo Gramellini, Scialpi e Andrea Delogu.

Spazio poi alla storia dei due fratelli Bruno e Ludovico, protagonisti di una delle puntate di C’è posta per te.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 6 marzo

Nel secondo appuntamento con Silvia Toffanin un nuovo insieme di attesi ospiti capitanato da Nathaly Caldonazzo, uscita di recente dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Spazio poi a Laura Chiatti, un’altra protagonista della serie Più forti del destino in onda da mercoledì 9 marzo. Parteciperanno anche Barbara d’Urso e Gerry Scotti, pronti a ripartire sui canali Mediaset con i loro due nuovi show.

Sarà presente anche Enrico Brignano.