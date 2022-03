C’è posta per te, gli ospiti di Maria De Filippi: in studio arrivano Cannavacciuolo ed i campioni della Juventus

Programmi TV

C’è posta per te torna in onda su Canale5 sabato 5 marzo 2022. Scopri tutti gli ospiti della nuova puntata condotta da Maria De Filippi a partire dalle ore 21:30 circa.

Sabato 5 marzo 2022 torna in onda il people show più amato della televisione. Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento che andrà in onda ovviamente su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 circa. Un nuovo viaggio tra le emozionante storie raccolte dalla trasmissione che si condiranno con la presenza di tre ospiti d’eccezione. A fare compagnia alla conduttrice arriveranno, a proposito di golosi e saporiti condimenti, il conosciutissimo chef Antonino Cannavacciuolo ed i campioni d’Europa e colonne della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. L’ottavo appuntamento stagionale farà vedere al pubblico la loro emozionante partecipazione al fianco di alcuni loro grandi fan, arrivati in studio per sorprendere delle persone alle quali vogliono veramente bene.

Scopri tutto quello che succederà nella nuova puntata e chi sono tutti gli ospiti dello show.

C’è posta per te: l’ottavo appuntamento con la trasmissione

C’è posta per te va in onda su Canale 5 nella prima serata di sabato 5 marzo 2022 a partire dalle ore 21:35 circa. Il people show più longevo ed apprezzato della televisione italiana continua a tenere compagnia al suo affezionato pubblico collegato da casa.

Il programma si avvia verso la conclusione di questa sua lunga stagione mettendo in onda la penultima puntata, prima di andare in soffitta per lasciare spazio all’attesissimo Serale di Amici.

Prima di concedersi il giusto riposo, il programma sarà mette nuovamente in scena l’eterna sfida con Rai1 ed il suo rilanciato Affari tuoi.

L'ingrediente segreto per un sabato sera perfetto? #CePostaPerTe con un ospite speciale come Antonino Cannavacciuolo! Vi aspettiamo sabato in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/tWWZq8EOyP — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 3, 2022

C’è posta per te: gli ospiti dell’ottava puntata

Nel corso dell’ottava puntata dello show ci sarà spazio per condire le intense storie con la presenza di tre graditi ospiti arrivati in studio per fare delle graditissime sorprese. Le storie raccontate da Maria De Filippi avranno la possibilità di coinvolgere prima il noto e simpatico chef Antonino Cannavacciuolo e poi i due campioni della Juventus e della Nazionale di Calcio Italiana Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.