Giovanna Civitillo e la conferma di Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 e 2024: la reazione su Instagram

TV e Spettacolo

Giovanna Civitillo ha commentato su Instagram la conferma di Amadeus al timone del Festival di Sanremo per il prossimo biennio. La reazione della showgirl in un post.

Grandissima gioia per Amadeus, confermato alla conduzione del Festival di Sanremo anche per il 2023 e il 2024. La notizia ha fatto subito il giro del web, raccogliendo le entusiaste reazioni da parte di amici, colleghi e fan del conduttore. E anche Giovanna Civitillo ha voluto commentare l’importante traguardo raggiunto dal marito: la reazione della showgirl in un post condiviso su Instagram.

Amadeus a Sanremo per altri due anni: la reazione di Giovanna Civitillo

I Festival di Sanremo 2023 e 2024 sono ancora tutti da programmare, ma hanno già il loro conduttore ufficiale: si tratta di Amadeus. Lo showman è stato confermato alla conduzione della kermesse canora anche per il prossimo biennio, dopo l’edizione di grande successo conclusasi un mese fa.

Tantissime le reazioni dal mondo del web, che hanno commentato con grande entusiasmo la notizia e la possibilità di rivedere ‘Ama’ al Teatro Ariston anche per i prossimi due anni.

Grandissima gioia, inevitabilmente, anche per la moglie Giovanna Civitillo, che ha voluto commentare la notizia su Instagram. La showgirl ha infatti condiviso, sul profilo che ha in coppia con Amadeus, una foto significativa del suo stato d’animo in queste ultime ore: lei, sorridente e incredula, in platea, nell’edizione del Festival di quest’anno.

“Uguale alla mia reazione alla notizia di oggi” il commento della moglie del conduttore.

Amadeus e l’ipotesi riconferma: le parole di Giovanna Civitillo dopo Sanremo 2022

La notizia dell’ufficializzazione di Amadeus come conduttore del prossimo biennio del Festival è arrivata improvvisa e inaspettata. È stata la Rai stessa ad annunciarlo: “Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo“.

Inevitabile felicità e soddisfazione per Amadeus e per questo importante traguardo raggiunto: “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta.

Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare“.

La stessa Giovanna Civitillo, d’altronde, aveva commentato al termine del Festival di quest’anno la possibilità di rivedere il marito al timone della kermesse. “Mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui” le sue parole. Ora è arrivata la conferma ufficiale e la coppia può così festeggiare.