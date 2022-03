Sonia Bruganelli e la condizione per rimanere al Grande Fratello Vip: l’opinionista apre alla riconferma

Grande Fratello

Sonia Bruganelli torna a parlare del suo presunto addio al Grande Fratello Vip per la prossima edizione. L’opinionista sin da subito ha negato la possibilità di ricoprire nuovamente tale ruolo, tuttavia pare averci ripensato e apre quindi le porte a una nuova eventuale partecipazione. A patto, però, che al fianco di Alfonso Signorini ci sia solo e soltanto lei: le dichiarazioni in un’intervista.

Sonia Bruganelli e la permanenza al GF Vip: possibilità non remota

Sonia Bruganelli ha voluto raccontarsi a cuore aperto in un’intervista a SuperGuidaTv, parlando della sua esperienza al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista.

Oltre ad aver stilato un primo bilancio provvisorio e parlato di alcuni concorrenti, sparando a zero contro Miriana Trevisan, è anche ritornata su quello che sembrava essere un capitolo chiuso. L’opinionista, infatti, sin da subito ha negato ogni possibilità di ricoprire nuovamente tale ruolo per la prossima edizione.

Anche la stessa Adriana Volpe era intervenuta sulla questione pochi giorni fa, ammettendo come la collega abbia messo già le mani avanti nel caso in cui, nella prossima edizione, dovesse essere rimpiazzata da qualcun altro. Parole non condivise dalla Bruganelli che, nel corso dell’intervista, apre alla possibilità di rimanere al Grande Fratello Vip.

Ma ad una sola condizione.

Sonia Bruganelli e la condizione per rimanere: “Da sola con Alfonso“

Parlando delle parole di Adriana Volpe, Sonia Bruganelli commenta: “Se questa fosse la soluzione non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo.

Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro.

A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… a meno che…“.

E, parlando di un eventuale bis sulla poltrona del Grande Fratello Vip, svela che potrebbe pensarci ma ad una sola condizione: “Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista“. La moglie di Paolo Bonolis si auspica così una presenza in solitaria nello studio, senza quindi Adriana Volpe o qualsiasi altro opinionista al suo fianco.

Decisioni rimandate alla programmazione futura, in attesa della finale di questa edizione in programma il 14 marzo.