Vi ricordate Cettina di Un medico in famiglia? Ecco cosa fa oggi Lunetta Savino

Lunetta Savino ha scalato le vette del successo grazie al ruolo di Concettina in Un medico in famiglia. Ma che fine ha fatto l'attrice barese? Vediamo come si divide la sua vita oggi tra carriera e amore.

Lunetta Savino ha fondato il suo successo sul ruolo di Concetta Gargiulo, alias Concettina de Un medico in famiglia. Dopo l’uscita dalla serie, l’attrice ha continuato a dividersi tra cinema e televisione con diverse apparizioni anche in teatro. L’ultima esperienza in tv è con la serie Le indagini di Lolita Lobosco in cui interpreta Nunzia, mamma della protagonista. Sul fronte sentimentale invece, ad oggi l’attrice barese è felicemente fidanzata con Saverio Lodato, giornalista e scrittore affermato.

Lunetta Savino e il successo con Concettina

Molti la ricordano nei panni di Concettina, la governante di casa Martini in Un medico in famiglia.

Lunetta Savino si è fatta amare dal pubblico per la sua disarmante simpatia e scioltezza interpretativa all’interno di un cast che ha segnato la storia della televisione italiana. Concettina era il punto fermo della famiglia di nonno Libero ma, per le sue altalenanti vicende amorose con il marito Torello, si allontana dalle mura di casa Martini già dalla quinta stagione. Quindi dopo aver sfondato le porte del successo come Concetta Gargiulo, l’attrice barese si divide tra il mondo del cinema e della televisione.

Lunetta Savino, dopo Un medico in famiglia la svolta in tv e al cinema

Lunetta Savino, al secolo Concettina di un Medico in famiglia, ha trascorso gran parte della sua vita sul palco del teatro e dietro la cinepresa del cinema.

Ha dimostrato di avere un talento innato per la recitazione, incastrandosi perfettamente nelle diverse personalità che ha incontrato in tutti questi anni tra le pagine dei copioni. Cettina era la governante di casa Martini ma era soprattutto parte della famiglia e ci ha trascinato, con la sua simpatia e dolcezza, nella sua vita incasinata dall’amore.

Dopo 11 anni al fianco di Lino Banfi, concludendo l’esperienza con un ultimo cammeo nella sesta stagione, l’attrice barese abbandona definitivamente la serie per imboccare la carriera da protagonista.

È la volta di Mine vaganti e della fiction Il candidato – Zucca presidente, poi appare nella rassegna teatrale di Libere e Due di noi. Dal 2015 al 2018 è la mamma della protagonista Angelica Camilli nella serie tv É arrivata la felicità; mentre nel 2019 debutta come conduttrice in Todo Cambia, format incentrato sulle storie di persone comuni che hanno voluto dare una svolta alla propria vita.

La vita dell’attrice oggi: l’ultima apparizione in tv e l’amore con Saverio Lodato

L’attrice 64enne è tornata negli studios di Rai1 per la serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, dove interpreta mamma Nunzia.

La fiction è tratta dall’omonimo romanzo di Gabriella Genisi, in cui sono narrate le vicende della vice questore di Bari Lolita Lobosco, personaggio mai realmente esistito. La serie si è conclusa in quattro episodi andati in onda nel 2021; tuttavia, avendo riscontrato un ottimo feedback dal pubblico, la regia ha confermato l’uscita di una seconda stagione.

Ad oggi Lunetta Savino abita a Roma e vive da ormai diversi anni un’ intensa storia d’amore con lo scrittore e giornalista Saverio Lodato.

Ospite a Verissimo aveva invece raccontato del rapporto con il figlio Antonio, 33 anni, nato dal matrimonio con l’ex marito Franco Tavassi. “Il grosso è fatto ormai, il mio compito si è esaurito; – ha detto – penso di aver fatto il massimo, mi sembra che sia un uomo sereno“. Per quanto riguarda i social, la conduttrice vanta un ottimo seguito su Instagram, dove ama leggere estratti di poesie ai suoi 53mila seguaci.