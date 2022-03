Gerry Scotti a Verissimo rivela le anticipazioni de Lo Show dei Record: stasera su Canale 5 la nuova edizione

Programmi TV

Gerry Scotti torna in prima serata su Canale5 con la nuova edizione de Lo Show dei Record. A Verissimo il conduttore offre alcune anticipazioni.

Gerry Scotti torna protagonista in prima serata, questa sera, con la nuova edizione de Lo Show dei Record. Il conduttore si dice pronto per questo gran ritorno e, ospite pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, svela alcune anticipazioni sulle storie dei protagonisti dei record e sul filo conduttore su cui reggerà questa edizione: “Momenti di grande commozione e profondità“.

Gerry Scotti a Lo Show Dei Record da questa sera

Canale5 è pronta a riaccogliere uno dei grandi show della televisione italiana, che torna in onda dopo diversi anni: Lo Show dei Record. Alla conduzione, ancora una volta, Gerry Scotti che proprio questa sera tornerà protagonista in prima serata con lo spettacolo dei record per eccellenza.

Proprio pochi giorni fa il conduttore ne aveva parlato, presentando la nuova edizione e offrendo alcune anticipazioni. Oggi è il giorno del gran ritorno e, ospite nel pomeriggio a Verissimo in attesa della prima puntata serale, offre anticipazioni e promette esibizioni adrenaliniche e pure divertimento.

Gerry Scotti anticipa subito sorprese e novità in questa nuova edizione del Guinness World Record: “Avremo un sacco di belle cose da farvi vedere e anche alcune cose da raccontarvi“.

Gerry Scotti e le anticipazioni de Lo Show dei Record: sorprese e novità

Al centro di queste puntate le incredibili storie dei protagonisti, che hanno fatto delle difficoltà e dei propri limiti i propri punti di forza. “Non pensavo di avere, all’interno di una struttura come Lo Show dei Record, momenti di grande commozione e profondità. Sto parlando di tutte quelle persone che hanno fatto delle loro difficoltà, delle loro diversità, dei loro problemi fisici, non un blocco della propria vita ma un trampolino per andare avanti a vivere“: così Gerry Scotti presenta il filo conduttore di questa nuova edizione.

Il conduttore non vuole sbilanciarsi oltre con le anticipazioni, ma presenta brevemente la storia di uno dei protagonisti dei prossimi record, che l’ha particolarmente colpito: “Un signore che, giovanissimo, ha scoperto di avere il morbo di Parkinson. E da quando ha capito che l’esercizio fisico lo avrebbe aiutato ad avere una vita più lunga, è diventato un recordman“. Tra emozioni a suon di record, Gerry Scotti torna questa sera con il suo show: appuntamento in prima serata su Canale5 con la prima puntata.