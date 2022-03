Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 7 all’11 marzo: la trama

Serie TV - Fiction

Lunedì 7 marzo 2022 tornano su Rai1 le vicende de Il paradiso delle signore. Il consueto spazio pomeridiano della rete ammiraglia viene occupato dalle vicende del magazzino di moda più famoso d’Italia, con il via ai cinque nuovi episodi a partire dalle ore 15:55 di lunedì e l’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda venerdì 11 marzo 2022. Gli spettatori scopriranno la difficile convivenza al Paradiso di Vittorio e del nuovo socio Dante. Scopri tutte le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 7 marzo 2022 fino a venerdì 11 marzo 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore tiene nuovamente compagnia ai telespettatori di Rai1 con la messa in onda della sua consueta pomeridiana.

Le vicende della soap ambientata a Milano riprendono a partire dalle ore 15:55 di lunedì 7 marzo 2022 con il pubblico che si gusterà una nuova settimana ricca di episodi. Leggi tutte le anticipazioni della trama dei 5 episodi che andranno in onda fino a venerdì 11 marzo 2022 e scopri qualche news sul futuro della soap.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 7 marzo 2022

Agnese è in apprensione per le sorti di Maria, andata da sola a Roma per ricucire con il suo Rocco.

Vittorio comunica a tutti i dipendenti del Paradiso che Dante è il suo nuovo socio e lo coinvolge nella sua mossa pubblicitaria alla TV, invitando una delle signorine Buonasera. Stefania intanto non smette di fare congetture su un possibile rapporto di Ezio con un’altra donna e finalmente fa due più due e capisce che si tratta di Gloria. Così cercherà di affrontarlo senza riuscirci.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 8 marzo 2022

Stefania studia ancora le mosse del padre per capire meglio cosa stia nascondendo, spiandolo mentre parla proprio con Gloria.

Vittorio affronta Dante impegnato però a godersi i trionfi con la cugina Fiorenza, sua nota complice. Maria torna da Roma ed inscena il rappacificamento con Rocco ma la storia sembra al capolinea.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 9 marzo 2022

Stefania mette alle strette sia Gemma che Ezio che cercano di arrampicarsi sugli specchi. Umberto minaccia Dante di avere ancora un controllo sulle attività del Paradiso, non lasciandogli spazio nonostante sia diventato socio di Vittorio. Maria ammette ad Irene che Rocco l’ha mollata. Stefania si sfoga con Marco su quanto crede di aver scoperto, mentre Veronica chiede espressamente a Gloria di stare alla larga dal suo uomo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 10 marzo 2022

Beatrice accetta indispettita un invito a pranzo di Dante in modo da controllarlo anche se in parte ne è intrigata. Agnese scopre che Maria sta fingendo e vorrebbe dirle cosa sa della sua storia con Rocco. Vittorio apprende che la Signorina Buonasera da lui invitata non potrà essere al Paradiso per fare da presentatrice, gettandolo nello sconforto. Stefania intercetta una lettera di Gloria nella quale le rivela di essere sua madre.

Così la giovane è sconvolta e racconta tutto a Marco decide così di non tornare a casa.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 11 marzo 2022

Stefania si nasconde da Irene e Maria senza però rivelare il vero motivo per cui non vuole tornare a casa. Intanto Maria dice tutta la verità su Rocco anche ad Agnese che non sa se rivelarle che conosceva già tutto. Al Paradiso Dante trova la soluzione tappabuchi per l’assenza della Signorina Buonasera. Nel frattempo Gloria prova ad avere un confronto con Stefania ma è respinta bruscamente, decide di scappare.