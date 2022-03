Michelle Hunziker attaccata da Selvaggia Lucarelli per le parole sull’Ucraina: “Zelensky non si risente”

Gossip

Il video in cui Michelle Hunziker parla del disagio di essere in vacanza durante la guerra in Ucraina scatena le polemiche: tra le critiche anche quella di Selvaggia Lucarelli.

Scivolone social per Michelle Hunziker, che dalle Maldive ha condiviso una storia in cui si dice “sofferente” per la situazione in Ucraina. Molti utenti, tra cui Selvaggia Lucarelli, hanno attaccato la conduttrice svizzera per le sue parole ritenute fuori luogo, non necessarie e che hanno ottenuto esattamente l’effetto opposto a quello sperato dalla Hunziker.

Michelle Hunziker e il video dalle Maldive: “Provo disagio ad essere in vacanza”

Sono ore drammatiche per l’Ucraina, l’Europa e il resto del mondo. La situazione nel Paese sta spingendo molte persone, vip e non, a scendere in campo per organizzare aiuti umanitari, prestarsi a opere di volontariato e fare il possibile per aiutare cittadini in fuga dalla guerra.

C’è chi, invece, ha scelto una discutibile via di mezzo che fa subito pensare alla celebre battuta di Nanni Moretti in Ecce Bombo: “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?“. Michelle Hunziker sembra aver optato per questa via e nelle ultime ore è al centro di una forte polemica social.

La showgirl e conduttrice svizzera, in vacanza alle Maldive dopo la recente separazione da Tomaso Trussardi, ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram dicendo: “Mi sono svegliata con degli incubi sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno.

Provo disagio ad essere in vacanza“. E ancora: “So che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese“. Poi aggiunge: “Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile“.

Selvaggia Lucarelli contro Michelle Hunziker: “Fatti la tua vacanza”

Il pensiero di Michelle Hunziker per la guerra in Ucraina con alle spalle il mare delle Maldive non è andato giù alla pancia dei social, che ha inondato la rete di meme e commenti ironizzando sul fatto che si senta “a disagio” mentre è in vacanza: “Torna dalle Maldive e vai ad aiutare i centri per i profughi o fai volontariato” si legge in un commento.

Anche i suoi fan ritengono che quest’uscita forse poteva risparmiarsela, visto che l’ha esposta a numerose critiche. Tra i più duri, Selvaggia Lucarelli, che dal suo profilo ha scritto: “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe“.

E aggiunge: “Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente“.

La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, poi, ha anche scritto: “Ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro piuttosto che ci si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché pensa che faccia bene alla sua reputazione“.