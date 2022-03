Nathaly Caldonazzo si sfoga a Verissimo sulle accuse di Basciano al GF Vip: “Non sono razzista, tutte infamità”

Programmi TV

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo si racconta oggi pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La sua avventura a Cinecittà è stata caratterizzata da numerose polemiche, come quella che l’ha vista accusata di razzismo per aver rivolto una presunta infelice espressione a Jessica Selassié. L’attrice si sfoga contro gli ex coinquilini: “Dal niente ti dipingono come un mostro“.

Nathaly Caldonazzo a Verissimo dopo le polemiche al GF Vip

Al Grande Fratello Vip si è rivelata come una delle grandi protagoniste, seppure la sua permanenza nella Casa di Cinecittà sia stata breve.

Oggi pomeriggio Nathaly Caldonazzo, a Verissimo, ripercorre la sua esperienza costellata da numerose polemiche, dal rischio squalifica per una presunta frase rivolta a Jessica Selassié allo scontro con Alessandro Basciano in studio.

Nonostante le critiche che l’hanno travolta, Nathaly Caldonazzo non si colpevolizza del percorso affrontato nella Casa e parla delle accuse ricevute da alcuni coinquilini: “Rifarei tutto quello che ho fatto. Mi hanno detto che sono ladra perché ho rubato il burro di arachidi, che sono razzista… mi hanno detto cose molto forti. Io il burro d’arachidi intanto non l’ho rubato, l’ha rubato un’altra persona“.

Nathaly Caldonazzo respinge ogni accusa: “Non ho mai detto quella cosa“

Nathaly Caldonazzo a seguire torna sulla polemica che l’ha vista coinvolta, quando ha utilizzato la parola ‘zingari‘ in riferimento a una lite con Jessica Selassié sul cibo: “Ho detto quelle cose ma Signorini con gli autori hanno capito che non è che avessi detto qualcosa contro di loro, o avessi accusato qualcuno della Casa. Quando io ho parlato di ‘zingari’ durante una litigata con Jessica, mentre si litigava per il cibo, io ho detto: ‘Ma neanche gli zingari’, ma nel senso, ‘stiamo qui a litigare per il cibo, mi sembra una cosa sciocca’“.

Dalla polemica ne è scaturita un’altra, questa volta con Alessandro Basciano, che l’ha accusata di espressioni razziste contro le sorelle Selassié.

L’attrice ha respinto tali accuse, spiegando come a suo giudizio siano andate le cose: “Non ho mai detto quella cosa che Basciano sostiene, che io avrei detto che loro sono protette dagli zingari. Queste sono tutte infamità. Però a questo punto sorrido, il mondo è pieno di haters e anche di gente che mi ama, e io sono contenta di essere uscita per quella che sono. Non mi condanno in nulla di quello che ho fatto, se non per questo piccolo scivolone in un momento di arrabbiatura, quindi di aver detto una frase infelice.

Ma non sono razzista e soprattutto non sono una ladra. Mi fa ridere, perché dal niente ti dipingono come un mostro e ti mettono alla gogna“.