Red Canzian a Domenica In dopo i problemi di salute: il musicista in lacrime ringrazia la moglie Bea in studio

Red Canzian, ospite a Domenica In, racconta le difficili settimane vissute a causa di un'infezione cardiaca. Il ringraziamento speciale alla moglie in studio.

A Domenica In Red Canzian rivive il difficile periodo appena trascorso, segnato da problemi di salute che l’hanno portato anche al ricovero in ospedale. Poco prima di andare in scena con il suo nuovo musical, infatti, il musicista è stato colpito da un’infezione cardiaca: al suo fianco, in queste complicate settimane, la moglie Bea. “Quello che ha fatto lei è incredibile” il ringraziamento in studio, tra le lacrime.

Red Canzian dopo i problemi di salute: “La voce è tornata“

Sono state settimane complicate per Red Canzian, segnate da alcuni problemi di salute che l’hanno costretto al ricovero in ospedale a metà gennaio.

In quel periodo il musicista sarebbe dovuto andare in scena con la prima del suo musical, Casanova Opera Pop, ma il giorno delle prove è stato ricoverato d’urgenza. Il bassista dei Pooh ha infatti dovuto fare i conti con un’infezione cardiaca, oggi superata. “Sto bene, la voce è tornata” la confessione a Domenica In, ospite oggi pomeriggio da Mara Venier.

Le condizioni di salute sono decisamente migliorate, come rivela: “Un’infezione è più subdola. Questo batterio che mi ha colpito dicono sia veramente bas***do. Adesso dovrò continuare per due anni la cura antibiotica, però non è un problema.

Adesso ho ripreso in mano la mia vita da oggi“.

Red Canzian in lacrime ringrazia la moglie Bea in studio

A supportarlo in questo complicato periodo la moglie Bea e i figli. Prezioso è stato l’aiuto offerto dalla moglie per mettere in scena il musical nonostante l’assenza del musicista. Parlandone, con la voce strozzata dall’emozione, il musicista svela: “Quello che ha fatto lei è incredibile: io ho lasciato a lei e ai miei figli l’onere pazzesco di mettere in scena Casanova, perché io mi sono ammalato il giorno che cominciavano le prove, prima del debutto veneziano.

Lei era attenta ad amministrare, a fare quello che io avrei fatto.

E poi veniva da me. Era incredibile, era ovunque, credo sia stato un periodo difficile e ogni tanto mi sento in colpa di far vivere a lei e ai miei figli momenti di dolore così“.

Grandissima commozione a Domenica In: anche la moglie Bea, presente in studio a seguire l’intervista del marito, non ha trattenuto le lacrime.