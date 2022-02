Red Canzian in ospedale per un’infezione cardiaca: “Le cose vanno meglio”, la voce dei Pooh aggiorna i fan

Gossip

Poco più di un mese dopo il ricovero in ospedale, Red Canzian aggiorna i fan dei Pooh sulle sue condizioni di salute: colpito da un'infezione cardiaca, la voce della band si sta riprendendo.

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Red Canzian, storica voce dei Pooh finito in ospedale ormai un mese fa. È lui stesso a riferire ai fan come vanno le cose, dopo la grande paura: Canzian ha infatti rivelato di aver temuto di morire a causa dell’infezione cardiaca che lo ha colpito.

Red Canzian colpito da infezione cardiaca: il ricovero del cantante

Tutto è iniziato esattamente un mese: a gennaio Red Canzian ha reso noto di essere stato colpito da un’infezione cardiaca. In una successiva intervista mentre si trovava ricoverato in ospedale, ha raccontato anche come sono andate le cose: “La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia.

Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile“. Si è reso necessario un intervento chirurgico salva vita: “Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò“.

La voce dei Pooh ha iniziato quindi un percorso di guarigione, ma non ha nascosto di essersela vista brutta: “Ho capito subito che avevo un problema grave. Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro”. Per i fan della storica band, sarebbe stata una gravissima perdita, solo un anno dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio.

Red Canzian sta meglio: il messaggio dall’ospedale per i fan

Le cose però sembrano essere già sulla via di miglioramento per Red Canzian. Con un video apparso sul suo profilo Facebook, il cantante dei Pooh ha aggiornato i fan sulle sue condizioni: “Come vedete le cose stanno andando sempre meglio.

Cammino, mi muovo, faccio le scale, fisioterapia e anche la voce sta tornando“. Una buona notizia soprattutto per chi è ansioso di rivederlo all’opera: un momento che anche lui attende con trepidazione.

“Insomma, tutto bene. Mi manca solo una cosa – dice nel video – Una cosa veramente importante: rivedervi, rivedervi e stare sul palco, abbracciarvi.

ma succederà presto“. Ci vorrà ancora del tempo, ma Canzian ora sembra del tutto fuori pericolo e pronto a scatenare di nuovo la sua voce.