Red Canzian in video dall’ospedale dove è ricoverato: le parole dell’ex Pooh sulle sue condizioni

Gossip

Red Canzian, storico bassista e voce dei Pooh, si mostra per la prima volta in un video Facebook dal giardino dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è ricoverato. Le sue parole.

“Il primo giorno di libertà. È una canzone del ‘76 dei Pooh… ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita“. Lo scrive sui social Red Canzian, che si mostra in un video a un mese dall’inizio del suo ricovero in ospedale a Treviso. L’artista ha parlato delle sue condizioni di salute e di cosa lo attende nelle prossime settimane di cure.

Red Canzian in video un mese dopo il ricovero: le sue parole dall’ospedale

Un mese dopo il suo ricovero, Red Canzian si trova ancora in ospedale, al Ca’ Foncello di Treviso, e ha deciso di pubblicare un video per aggiornare i fan sulle sue attuali condizioni di salute.

Il musicista, storico volto dei Pooh, ha parlato di come sta e ha rivelato anche cosa lo attende nelle prossime settimane di permanenza nella struttura sanitaria che lo ha in cura. L’artista sarebbe finito in ospedale a causa di un’infezione cardiaca cui avrebbero fatto seguito un intervento chirurgico d’urgenza e il trasferimento in terapia intensiva. Oggi si lascia alle spalle quella difficile tappa del suo percorso verso la guarigione e racconta i prossimi step.

Le parole di Red Canzian ai fan: “Quello che ho avuto era molto brutto, mi mancate“

Red Canzian non ha nascosto di aver vissuto momenti particolarmente difficili negli ultimi tempi, proprio a causa del problema per cui si è reso necessario un lungo ricovero.

Ancora, per il bassista, la via per il ritorno a casa appare lunga.

“È passato esattamente un mese dal mio ricovero – ha detto l’artista in un video pubblicato su Facebook – e ora, per la prima volta, sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto.

Dovrò restare qui ancora per 3 o 4 settimane perché la cura antibiotica è molto lunga e quello che ho avuto era molto brutto“.

Nel corso dello stesso filmato condiviso sui social, Red Canzian ha informato il suo pubblico che non sarà particolarmente presente nei prossimi giorni, visti la necessità di riposo e i trattamenti che lo aspettano.

“Faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, però sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qui (nel giardino dell’ospedale, ndr) con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe. Vi abbraccio tutti, mi mancate“.