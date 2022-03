Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 7 a venerdì 11 marzo: trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole mette in scena una nuova settimana di ricchi sviluppi. Scopri le anticipazioni delle trame delle puntateal via lunedì 7 e che si concluderanno venerdì 11 marzo.

Un posto al sole torna in onda su Rai3 con nuovi 5 episodi che mostreranno la continuazione delle vicende dei personaggi all’ombra del Vesuvio. L’amata soap opera partenopea riprende con gli sviluppi della sua trama a partire da lunedì 7 marzo 2022 e verrà trasmessa sempre su Rai3 fino a venerdì 11 marzo 2022. Scopri le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole che prendono il posto nella solita fascia preserale a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 7 marzo 2022

Rai3 ospita le nuove puntate di Un posto al sole. La soap opera torna in onda a partire da lunedì 7 marzo 2022 con 5 nuovi ed appassionanti episodi di questa settimana di programmazione che si concluderanno venerdì 11 marzo 2022.

Leggi le anticipazioni e scopri le trame delle nuove puntate che prendono posto su Rai3 a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 7 marzo 2022

Manuela decide di confidare a Serena qual è il segreto nascosto dellasua gemella. Intanto Niko viene a sapere della proposta di Micaela a Jimmy di trasferirsi con lei a Berlino, con il giovane che non sa che decisione prendere. Ferri decide di portare avanti il suo piano per distruggere Chiara e ad aiutarlo ci saranno le gesta di Lara.

Guido subirà una severa punizione da parte di Mariella per colpa della brutta educazione data a Lollo.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 8 marzo 2022

Micaela continua a nascondere quello che le balena per la testa e tenta di apparire serena mentre Niko cerca il supporto dei genitori per capire come comportarsi davanti alle scomode richieste della donna. Nunzio cerca di capire come colpire e fare male a Ferri mentre l’opera di Lara sta portando alla manipolazione di Chiara che si troverà in un punto di non ritorno.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 9 marzo 2022

Renato vuole protegggere Jimmy ad ogni costo prima che possa accettare la proposta di Micaela di partire con lei per Berlino. Chiara ormai dipendente dalla cocaina riesce a tener testa a Roberto con uno sfogo ma rischia di compromettere la sua relazione con Nunzio.

La presenza di Virginia è un’ombra sempre più presente tra Rossella e Riccardo.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 10 marzo 2022

Renato e Niko arrivano allo scontro per la presenza ingombrante di Micaela che sta cambiando la vita di Jimmy.

Di contro Patrizio farà di tutto per cambiare la sua vita prendendo anche una decisione inaspettata e mentre Rossella dovrà confrontarsi con Virginia arrivando a mettere in scena una competizione faccia a faccia con la sua rivale.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 11 marzo 2022

Patrizio ha deciso di lasciare Napoli e Raffaele si metterà contro la sua scelta. La situazione di Jimmy coinvolge anche Giulia che cerca il supporto di Serena. Niko sarà sempre più sotto pressione mentre Rossella si confronta con Virginia e le sue grandi abilità ed alle prese con il cercare una soluzione per tirarsi fuori dai guai.