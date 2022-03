Delia Duran spara a zero su Alex Belli e la sua mancata finale del GF Vip: “È molto debole con le donne”

Grande Fratello

Delia Duran, che si prepara per la finale del Grande Fratello Vip, riflette sul percorso fatto dal compagno Alex Belli e spiega che l'uomo avrebbe potuto vincere il reality se non fosse stato così debole con le donne.

Come i fan più fedeli ricorderanno, la finale del Grande Fratello Vip si avvicina, anche se non sono stati resi noti tutti i finalisti. Anche nella casa, dunque, si riflette sugli inquilini che quest’anno sono entrati nella casa più spiata d’Italia e, come si può immaginare, anche Delia Duran si è lasciata andare a qualche commento sul percorso di Alex Belli, non mancando di sottolineare che la sua debolezza verso le donne gli è costato l’accesso alla finale.

Delia Duran su Alex Belli: “Si è perso, avrebbe vinto il programma”

Mentre il 14 marzo si avvicina, giorno in cui i fan del GF Vip scopriranno chi ha vinto la sesta edizione del reality, anche i gieffini si lasciano andare a qualche analisi sui propri compagni di viaggio.

Ovviamente anche Delia Duran si è impegnata in tal senso, parlando con Davide Silvestri del percorso fatto dal compagno Alex Belli.

Nel corso della chiacchierata la gieffina è partita parlando del fatto che lei non è caduta in tentazione in queste settimane, nonostante sia stata attratta da Antonio Medugno, mentre il marito non è riuscito a resistere. “Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti – spiega la modella – Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione.

Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo” continua, poi, riferendosi proprio a Davide.

Non finisce qui, però, perché la Duran ha attribuito proprio alla debolezza del compagno la sua eliminazione dal reality, che secondo lei avrebbe potuto vincere: “Ero arrabbiata per come usciva anche fuori. Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento. Ha perso questo binario perché è fatto in questa maniera come tanti uomini – spiega Delia al coinquilino – Non è che io ero soltanto arrabbiata per me, quanto per lui che sbandava e non faceva bene a se stesso.

Ad Alex ho detto ‘era meglio che tu andavi al GF da single’ “.

Delia Duran e Antonio Medugno: il loro avvicinamento infastidisce Alex Belli

Come anticipato, dunque, anche Delia ha avuto l’opportunità di avvicinarsi ad altri gieffini nelle settimane che ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip. Di recente infatti si è molto parlato del rapporto che si è creato tra la modella e Antonio Medugno, che ha confessato anche di sentirsi davvero bene al fianco della Duran.

Un avvicinamento che però ha davvero infastidito Alex Belli, che non ha perso l’occasione per commentare la situazione su Twitter, attaccando direttamente il ragazzo: “CARO TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia“.

La stessa Delia, però – che ha comunque ammesso di essere stata attratta da Antonio – ha anche spiegato a Davide che in Alex ha trovato tutto ciò che cercava e che, quindi, non ha bisogno di flirtare con nessun altro: “Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido.

Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla – ha rivelato a Silvestri – Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?“.