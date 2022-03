Ronn Moss compie 70 anni, cosa fa oggi l’amato Ridge Forrester di Beautiful: “Organizzo matrimoni in Puglia”

TV e Spettacolo

In questi giorni Ronn Moss, l’indimenticabile Ridge Forrester nella soap Beautiful, ha compiuto 70 anni e ne ha approfittato per concedere un’intervista in cui racconta ai suoi fan cosa fa oggi. L’uomo ha rivelato di passare molto tempo in Italia, dal momento che ha una masseria in Puglia dove (tra le altre cose) organizza anche matrimoni e dove festeggerà anche il suo compleanno.

Ronn Moss, Ridge Forrester di Beautiful è ormai solo un lontano ricordo

Per 25 anni ha vestito fedelmente i pani di Ridge Forrester in Beautiful, ma oggi il personaggio è solo un lontano ricordo e Ronn Moss ha decisamente cambiato vita.

Lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato della sua masseria in Puglia, dove trascorre molto tempo insieme alla moglie e ai suoi amici.

“Mia moglie Devin ed io abbiamo preso casa qui in Puglia, con l’intenzione di passare qui almeno sei mesi l’anno. La Masseria Paretano per me è un nuovo inizio, fa parte del sogno di una casa che sia anche azienda agricola – racconta all’intervistatore – Amo sentire la terra che fa crescere la vita intorno a me: olivi, viti, ortaggi, tutto ciò che questa terra genera. Il mio Ronn Moss Wine è coltivato a Manduria e qui a Fasano“.

Nella sua nuova casa, infatti, l’attore trascorrerà i prossimi giorni e ne approfitterà per festeggiare il suo compleanno in compagnia degli amici. Ma non finisce qui, perché nella masseria ha deciso anche di organizzare matrimoni, scherzando anche sul fatto che, essendosi sposato ben 13 volte in Beautiful, può essere considerato un esperto: “Diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così“.

Che Ronn Moss avesse cambiato vita era già chiaro dal tono delle sue ultime interviste; in passato ha infatti raccontato di essersi dedicato alla musica, anche con la speranza che il pubblico lo conoscesse in una veste diversa da quella di Ridge Forrester: “Anche quando mi chiamano Ridge, per strada, mi fa piacere, perché so che, semplicemente, è quello che quello che sanno di me.

Spero che d’ora in avanti, si conosca sempre più Ronn“.

L’attore ha dunque voltato definitivamente pagina, ma questo lo ha anche portato ad allontanarsi dai suoi ex colleghi: “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora – ha raccontato al Corriere della Sera – Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia.

Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti. Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti“.

Ronn Moss, i suoi 70 anni e la sua vita al fianco della moglie Devin

Ronn Moss, che di recente ha compiuto 70 anni, sta scrivendo dunque un nuovo capitolo della sua vita; nel corso della sua intervista ha anche confidato come ha deciso di approcciare il suo futuro e qual è il regalo che in questo momento lo farebbe più felice: “Devo ammettere che, per quanto posso, cerco di vivere ogni giorno come se fosse il mio compleanno: sono sempre molto grato per tutto quello che mi succede e apprezzo ogni momento – ha spiegato al giornalista – Festeggerò con gli amici nella mia masseria.

Che regalo vorrei? Sembra banale ma mai come oggi la pace nel mondo“.

Come anticipato, quindi, l’attore ha scelto di trascorrere molto più tempo in Italia al fianco della moglie Devin, che ha sposato lo scorso anno organizzando tutto proprio nel nostro paese. Moss ha infatti scelto la Calabria come location, ma ha anche rivelato, in una precedente intervista ad Oggi, di aver fatto tutto all’insaputa della compagna: “Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario.

È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica“.