Unomattina riconquista la sua fascia oraria: stop agli speciali Tg1 di Monica Maggioni

Da giorni ormai era diventato un appuntamento mattutino fisso per moltissimi italiani che volevano tenersi aggiornati sulle notizie riguardanti l’attuale situazione europea e internazionale. Ma dal 7 marzo gli speciali Tg1 condotti dalla direttrice Monica Maggioni hanno subito uno stop e hanno restituito al programma contenitore Unomattina la sua fascia oraria abituale.

Speciali Tg 1: nati dopo l’attacco russo all’Ucraina, condotti da Monica Maggioni

L’appuntamento con gli speciali Tg1 di Monica Maggioni era partito in data 24 febbraio, giorno in cui è iniziato l’attacco russo sull’Ucraina e il conseguente peggioramento della situazione europea.

Incontri utili a tutti, questi, per restare aggiornati sulle notizie e le informazioni europee e internazionali in continuo aggiornamento. In onda nella fascia mattutina, il Tg dedicato al recente conflitto aveva permesso a Rai 1 di aumentare i dati di ascolto. Aveva però anche costretto uno slittamento di orario al programma contenitore Unomattina che però nella mattina del 7 marzo è tornato in onda con i suoi consueti palinsesti prima dello scoppio del conflitto. La grande presenza della direttrice Monica Maggioni nella rete ammiraglia Rai, però, sembra non aver scatenato proteste.

Unomattina torna all’orario abituale

In data 7 marzo Unomattina, quindi, è tornato in onda all’orario abituale, le 7 di mattina. Programma contenitore con spazi dedicati all’attualità, al costume e alla cultura, insieme alla discussione delle principali notizie più recenti. Alla conduzione abbiamo ritrovato la coppia composta da Marco Frittella e Monica Giandotti.

Unomattina, tutto sul programma che va in onda dal 1989

Poche ore fa è diventato ufficiale: Unomattina sarà confermato anche per la prossima stagione, e arrivano anche altre conferme che interessano il cast della trasmissione.

Al timone di Unomattina ci saranno infatti ancora Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli, che pare funzionino molto bene come squadra: la Rete è fiduciosa del fatto che la loro sintonia porti ottimi risultati anche per la stagione 2022-2023. Le indiscrezioni arrivano da TvBlog, che parla inoltre di un allungamento del programma e quindi del probabile arrivo di molte novità.

Il talk ideato nel 1989 da Michele Guardì, d’altronde, ha una storia fortunata: ha quasi sempre avuto ottimi risultati di share ed ha raccolto tra le sue fila grandi volti della tv, come Massimo Giletti e Alberto Castagna.