È Fino all’alba di Arisa l’inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: tutto sul brano

I voti hanno decretato Fino all’alba di Arisa come inno ufficiale delle Olimpiadi invernali del 2026. Il brano ha gareggiato contro Un po’ più in là di Malika Ayane.

La “sfida” per decretare l’inno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è terminata e finalmente abbiamo il brano vincitore. La canzone Fino all’alba di Arisa ha superato la sua contendente Un po’ più in là di Malika Ayane venendo scelta come inno ufficiale della manifestazione sportiva. Le due canzoni erano state presentate sul palco dell’Ariston all’ultimo Festival di Sanremo.

Fino all’alba di Arisa è l’inno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il tempo per votare l’inno ufficiale dei Giochi Olimpici invernali del 2026 è ormai terminato. Le votazioni di questo mese hanno decretato Fino all’alba scritto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale di Cittadina e cantato da Arisa come brano vincitore, con il 72% di voti.

A darne l’annuncio è il sito ufficiale dei Giochi Olimpici. Il profilo Instagram ufficiale di Milano Cortina 2026, invece, ha pubblicato un video in cui viene mostrato il processo di creazione della canzone.

Intanto anche il profilo Youtube delle prossime Olimpiadi è stato aggiornato, pubblicando l’audio ufficiale di Fino all’alba ottenendo, in pochissime ore, già migliaia di visualizzazioni. In attesa delle Olimpiadi è possibile imparare anche il testo della canzone presente nella didascalia del video pubblicato.

Arisa, cantante del brano vincitore, ha voluto ringraziare tutti di cuore tramite una storia Instagram. Piena di gioia dichiara: “Non potete capire la felicità che mi avete dato votando Fino all’alba. Ho una gioia nel cuore”.

Fino all’alba di Arisa e Un po’ più in là di Malika Ayane presentati al Festival di Sanremo

I due brani contendenti erano stati presentati sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 con l’immensa gioia delle loro due interpreti.

In data 3 febbraio, infatti, Amadeus aveva ospitato sia Arisa che Malika Ayane alla kermesse della musica italiana.

Le cantanti si erano esibite con i rispettivi brani in sfida rispettivamente Fino all’alba e Un po’ più in là.

Tutto il pubblico era stato invitato a votare per decretare l’inno delle prossime Olimpiadi invernali 2026. Ora, a votazioni chiuse, il brano vincitore e inno ufficiale della manifestazione sportiva è proprio Fino all’alba cantato da Arisa.

Arisa: un periodo di grandi vittorie

Fino all’alba decretato come inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è solo la ciliegina sulla torta per Arisa che ultimamente sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni.

Dopo aver raggiunto il podio all’ultima edizione del programma Ballando con le stelle, il suo ultimo album Ero romantica sta raggiungendo ottimi risultati. Ci auguriamo che la cantante possa continuare a collezionare importanti successi professionali.