Filippo Bisciglia sulla cancellazione di Temptation Island: il conduttore rompe il silenzio sul programma

Niente pinnettu e falò di confronto per i fan di Temptation Island: le ultime parole di Filippo Bisciglia sembrano confermare i rumor sul futuro del programma di Mediaset.

Si concretizza sempre di più la probabile cancellazione di Temptation Island, celebre programma di Mediaset che non potrebbe non tornare nei prossimi mesi. Dopo i rumor, la conferma sembra arrivare per bocca dello stesso conduttore del programma: Filippo Bisciglia.

Temptation Island non si farà più: Filippo Bisciglia toglie ogni dubbio

Nelle ultime settimane, è stato proprio il silenzio attorno al programma a far crescere il sospetto che Temptation Island potesse essere a rischio cancellazione. Lo show, che porta coppie in crisi o decise a testare la propria relazione in due villaggi separati pieni di tentatori e tentatrici, è prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi e RTI: dal 2005 a oggi ci sono state 10 edizioni, otto delle quali condotte dal gieffino Filippo Bisciglia.

Proprio lui, durante un’intervista a Di Più TV ripresa da numerose fonti di settore, avrebbe battuto l’ultimo chiodo sulla bara del programma.

Bisciglia, ha infatti rilasciato questa dichiarazione: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“. Tanti, troppi mesi di silenzio per un programma che, a questi punto, avrebbe già dovuto aver iniziato a trovare le nuove coppie tramite casting.

Le sue parole sono prese quindi come una mezza conferma: Temptation Island 2022 non si farà – nonostante circolino rumor su un possibile ritorno estivo.

Ultima fermata al posto di Temptation Island: i dettagli sul programma

A prendere il posto di Temptation Island, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere il nuovo programma sempre prodotto da Maria De Filippi: Ultima fermata.

Negli scorsi mesi si è vociferato che potesse iniziare con una messa in onda pomeridiana alla domenica, per poi passare in prima serata proprio al posto del programma di Filippo Bisciglia.

Le uniche informazioni sul programma emerse finora, arrivano da un post Instagram ufficiale di WittyTV, l’annuncio dei casting. Qui, si legge: “Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se sia giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!”. Dall’amore all’amore, quindi, ma a farne le spese potrebbe essere l’apprezzato conduttore.