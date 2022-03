Giorgia Palmas festeggia 40 anni, Filippo Magnini e i suoi amici di sempre le organizzano una sorpresa

Gossip

Per festeggiare il suoi 40 anni, il marito e gli amici di Giorgia Palmas le hanno organizzato una bellissima sorpresa, regalandole una giornata indimenticabile sul lago d'Orta.

Qualche giorno fa Giorgia Palmas ha compiuto 40 anni e il marito Filippo Magnini – insieme agli amici più intimi – le hanno organizzato una bellissima sorpresa. Hanno infatti approfittato della giornata di festa per concedersi una gita fuori porta nel paesino di Orta San Giulio, dove la showgirl era stata in passato e che le era rimasto nel cuore per il bellissimo lago adiacente.

Giorgia Palmas, la sorpresa per i suoi 40 anni: tutti i dettagli

Classe 1982, Giorgia Palmas ha da pochissimo compiuto 40 anni (per l’esattezza il 5 marzo) e suo marito Filippo Magnini ha pensato bene di sorprenderla con una gita fuori porta – sul lago di Orta San Giulio – alla quale hanno partecipato anche tutti i suoi amici di sempre.

Tra questi la collega Elena Barolo, che ha approfittato dei social per condividere una foto in compagnia della festeggiata e scriverle una dedica: “Per i tuoi 40anni, due scatti che racchiudono i nostri 20 anni assieme: per inaugurare un capitolo di altri migliaia di fotogrammi di vita assieme. Perché L’amicizia vera, è una cosa speciale. Buon compleanno mia Gio“.

La stessa Giorgia Palmas ha voluto condividere degli scatti della giornata, ringraziando il marito e gli amici per la bellissima sorpresa e cercando di trasmettere le sue sensazioni ai fan: “Grazie a questi 40 anni che mi hanno saputo stupire, grazie a mio marito che mi ha travolto con una sorpresa dopo l’altra oggi e grazie alla Vita che mi fa sentire una persona così fortunata – scrive la showgirl su Instagram – 40 anni e sentirli tutti, perché li ho vissuti e sono felice così, questo compleanno non lo dimenticherò mai“.

Filippo Magnini scrive una dedica alla moglie Giorgia Palmas per i suoi 40 anni

Tra i festeggiamenti con gli amici e i commenti sui social che sono arrivati – tra cui quello di Melissa Satta e Rossella Fiamingo – non poteva mancare anche una bellissima dedica da parte del marito Filippo Magnini.

Quest’ultimo ha approfittato dei social per condividere una loro foto insieme, aggiungendo la didascalia: “Tanti auguri amore mio.

Sei tutto quello che ho sempre desiderato anzi di più. Ma ti merito?? Non lo so ma farò sempre di tutto per riempire la tua vita e quella delle nostre due principesse d’amore – scrive lo sportivo sul suo profilo Instagram – La tua felicità è la mia felicità forse è questo il nostro segreto. Cmq…40 anni?? Ma vaaaa impossibile. Sei troppo gnocca“.

La coppia è convolata a nozze il 12 maggio dell’anno scorso, dopo una bellissima proposta organizzata da lui nel 2019 nella stessa casa in cui successivamente sono andati a vivere insieme.

La Palmas e Magnini hanno anche una bimba di nome Mia, la secondogenita per la showgirl (dal momento che aveva già una bambina di nome Sofia nata da una precedente relazione).