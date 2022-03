Manila Nazzaro sconvolta per l’eliminazione di Soleil fa pronostici per la finale: le sue parole

Grande Fratello

Esattamente una settimana ci separa dalla puntata finale del Grande Fratello Vip e la Casa più spiata d’Italia man mano si sta sempre più svuotando lasciando solo i concorrenti finalisti. Nella scorsa puntata andata in onda Manila Nazzaro ha voluto nominare Soleil Sorge regalandole la possibilità di arrivare direttamente alla finalissima, l’influencer però non ce l’ha fatta e ha dovuto abbandonare il reality con lo stupore di tutti.

Manila Nazzaro nomina Soleil Sorge

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Manila Nazzaro ha voluto nominare Soleil Sorge “per ricambiare il favore”, a detta sua, e farle avere una possibilità di andare dritta alla puntata finale, che ormai è davvero alle porte.

Manila ha assicurato di aver votato con il cuore senza seguire strategie, anche perché convinta che Soleil potesse superare senza difficoltà il televoto. Invece le cose non vanno come previsto; con lo stupore di tutti l’influencer non ce l’ha fatta e ha dovuto abbandonare la Casa del GfVip. Queste le parole dell’ex Miss Italia: “Sì Soleil fuori è qualcosa di pazzesco, anche perché ha dato tutta sé stessa al programma. Ho votato lei per il televoto perché ero sicura vincesse. Lei è stata così importante per me nei primi mesi e le ho voluto fare un favore.

Chi si aspettava che perdesse? Siamo più sconvolti noi che lei, perché alla fine Solei è una guerriera e giocatrice. Non c’è stata alcuna strategia come qualcuno ha voluto pensare, l’ho votata perché andasse avanti”.

Manila Nazzaro e lo stupore per l’eliminazione di Soleil Sorge

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge si era incrinato qualche settimana fa, quando l’influencer aveva accusato la conduttrice di avere un comportamento “decisamente falso e incoerente”. Le due, in seguito, hanno chiarito e ora Manila si dice completamente stupita dell’eliminazione di Soleil, che è stata da sempre tra le favorite per la finalissima del reality.

Dopo la puntata, infatti, l’ex Miss Italia ha continuato a pensare al fatidico momento dell’eliminazione.

“Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro”.

I pronostici per la finalissima di Manila Nazzaro

Pensando all’eliminazione di Soleil, Manila si spinge anche a fare pronostici per la finalissima del GfVip.

IN finale arriveranno solo 5 vipponi e lei non si vede tra quelli. Vede però l’eliminazione dell’influencer come una piccola speranza e possibilità affinché anche i personaggi che non hanno tenuto le redini di questa edizione possano forse comunque arrivare alla puntata finale. Afferma infatti: “Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò”. Il suo discorso su chi secondo lei arriverà alla puntata della vittoria, in seguito, continua:

“Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia (formata da Jessica e Barù, ndr) che lo sostengono. Quindi io esco subito ad inizio puntata. Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscire credo che sarà Giucas. Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3. […] In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia, Davide e Barù”.