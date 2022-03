Wonder Woman: su Italia1 va in onda il film sulla supereroina della Dc Comics. Trama, cast e trailer

TV e Spettacolo

Wonder Woman torna in onda su Italia1 martedì 8 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola con Gal Gadot che va in onda dalle 21:20.

Martedì 8 marzo 2022 va in onda su Italia1 il film stand alone sull’amazzone più forte dei fumetti della Dc Comics. A partire dalle ore 21:20 circa il canale trasmette la pellicola Wonder Woman che porta sullo schermo la storia di una donna con dei poteri straordinari facente parte della stirpe di donne guerriere creata da Zeus e con un destino già scritto per mano degli stessi dei. Diana Prince, questo il suo nome quando si confonde tra la gente comune, è alle prese con la sua prima difficile missione nella quale deve difendere l’umanità dalle mira di Ares. Le curiosità, il cast e la trama completa della pellicola.

Wonder Woman: le curiosità ed il cast del film

Wonder Woman è un film del 2017 diretto da Patty Jenkins, la regista già nota per aver diretto l’apprezzata pellicola Monster e che girerà anche il sequel del film sulla supereroina dal titolo Wonder Woman 1984.

La pellicola è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics considerata una delle icone della casa di fumetti al pari di Superman e Batman. Il personaggio interpretato da Gal Gadot appare per la prima volta in un film interamente dedicatole dopo l’apparizione nel film corale Justice League che ne aveva introdotto le gesta.

Al fianco dell’attrice e modella israeliana nel cast spiccano anche le partecipazioni di Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis.

Wonder Woman: la trama della pellicola

Nel presente Diana Prince vive a Parigi e si confonde con gli uomini sotto abiti civili non dimenticando le sue origini di amazzone.

Diana è infatti figlia della regina Ippolita, condottiera sovrana del popolo creato da Zeus in persona, il dio che tornerà in auge nella pellicola per la sua battaglia contro il figlio Ares.

Come tutte le amazzoni da piccola segue l’intenso addestramento riservato a queste straordinarie guerriere che le servirà per difendere il popolo e l’umanità intere dalle mira del dio Ares, colpevole delle atrocità che si stanno compiendo nel mondo.

Alla forte combattente il compito di affrontare con tutte le sue forze il nemico in un faccia a faccia dall’esito incerto.