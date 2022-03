Barù e Davide Silvestri sentono urla contro l’attore fuori dalla Casa del GF Vip6: il video della loro reazione

Grande Fratello

Barù e Davide Silvestri sono stati sorpresi da alcune urla contro l'attore provenienti dall'esterno della Casa. La reazione dei due concorrenti in giardino.

Al Grande Fratello Vip Barù e Davide Silvestri hanno sentito alcune urla provenire dall’esterno della Casa. Urla indirizzate proprio a Barù, secondo le quali avrebbe dovuto stare attento al comportamento dell’attore, considerato falso e doppiogiochista. I due coinquilini vengono colti alla sprovvista e hanno inizialmente faticato a comprendere quanto gridato da fuori: le loro reazioni.

Urla contro Davide fuori dalla Casa: la reazione in giardino

Il confine tra mondo esterno e mondo interno al Grande Fratello Vip spesso si rivela inefficace. Come nel caso, un vero e proprio colpo di scena, che ha visto coinvolti Davide Silvestri e Barù.

Seppur lontani e totalmente avulsi dalla realtà esterna, i due concorrenti in giardino hanno sentito alcune urla provenire proprio da fuori, oltre le mura della Casa di Cinecittà. Alcuni fan, infatti, hanno voluto raggiungere la Casa e, a pochi passi dagli inquilini, urlare a Barù un avvertimento: stare attento a Davide.

I due coinquilini hanno inizialmente faticato ad intercettare le giuste parole provenienti da fuori. Una volta compreso che le urla invitavano Barù a stare attento a Davide, l’attore stesso pronuncia le parole appena ascoltate con un sorriso: “Stai attendo a Davide“.

Anche Barù accoglie con ironia quanto accaduto da fuori, ridendosela con il compagno di viaggio. Davide, per chiudere il cerchio su questo inatteso siparietto a distanza, invita tra sé e sé i fan fuori ad andarsene: “Andate a dormire, vah“. Su Twitter è stato condiviso il video di quegli istanti.

Davide Silvestri: le polemiche con Lulù e la conquista della finale

Le urla provenienti da fuori hanno così invitato Barù a stare attendo a Davide, considerato falso e doppiogiochista.

Accuse non nuove per l’attore che, nella Casa di Cinecittà, ha avuto più di un battibecco con Lulù Selassié.

La Princess l’ha più volte tacciato di falsità, accusandolo di non essersi mai esposto e di aver sempre tramato nell’ombra per creare strategie e approdare in finale.

D’altronde nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, l’attore non ha mai nascosto il suo desiderio di raggiungere la finale. Durante l’ultima puntata è stato eletto terzo finalista ufficiale di questa edizione, dopo Delia Duran e Lulù Selassié, sconfiggendo in un televoto flash Soleil Sorge. La possibilità di vittoria non è dunque così lontana.