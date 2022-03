Davide Silvestri contro Lulù Selassié dopo le liti al GF Vip6, l’accusa in diretta: “Non porti rispetto”

Grande Fratello

Continua lo scontro tra Lulù Selassié e Davide Silvestri al Grande Fratello Vip. Sulle scorie del furibondo litigio dell’ultima puntata, i due coinquilini vengono messi a confronto da Alfonso Signorini per un tentativo di chiarimento, ma le parti restano decisamente distanti. L’attore ritiene che la Princess non abbia atteggiamenti corretti e le lancia un’accusa: “Non porti per nulla rispetto agli altri“.

Davide Silvestri e Lulù Selassié: gelido confronto al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip restano agitati gli animi tra Davide Silvestri e Lulù Selassié, dopo il duro scontro nella scorsa puntata.

L’attore ha accusato più volte la coinquilina di maleducazione, doppiogiochismo e arroganza: dall’altra parte la Princess lo accusa di falsità e di essersi esposto solo nella scorsa puntata. Alfonso Signorini li invita ad un confronto che, sviluppato comunque su temi pacifici, porta a galla il reale rapporto che hanno nella Casa.

Davide Silvestri rivela come, all’inizio, abbia avuto un buon rapporto con Lulù: “Ho dubbi dei sentimenti che ha per le persone. Con me è sempre stata molto carina, e a un certo punto ci ho creduto, anche per il rispetto che ho di Manuel. Mi sono avvicinato a lei e mi sono sentito di prendere la sua protezione“.

L’attore si è poi detto deluso dalla nomination della Princess: “Sentendo la nomination e pensando al mio gesto carino di regalarle un foulard, quello per me era più di un ‘ti voglio bene’“.

Davide Silvestri contro Lulù Selassié: “Non porti rispetto“

Lulù Selassié, d’altro canto, spiega perché il loro rapporto si sia deteriorato: “Innanzitutto voglio rispondere che ti sei arrabbiato con me perché io ti ho nominato tre puntate fa. Ma da quel giorno non mi hai più parlato, il giorno dopo mi hai detto: ‘Penso che tu sei bugiarda’ quando sono venuta io stessa a dirti che ti avevo nominato.

Ti ho nominato perché tra tutte le persone disponibili, è l’unica persona che cerco quando ho un problema“. E aggiunge: “Mi ha detto cose che non mi appartengono. Mi ha detto che sono falsa e bugiarda, ma non lo sono, perché tutto ciò che penso l’ho sempre detto“.

Davide Silvestri ammette come Lulù chieda rispetto, senza però darlo agli altri: “Non mi piace il fatto che giudichi tanto le altre persone, dicendo cattiverie, dando parole pesanti, e quando qualcuno si permette di giudicare un tuo atteggiamento tu sbotti. Tu vuoi che gli altri capiscano te, ma tu non riesci a capire gli altri.

E vuoi che gli altri ti portino rispetto ma non porti per nulla rispetto agli altri. Questa cosa mi fa arrabbiare, perché nei rapporti umani e sinceri bisogna essere alla pari“.