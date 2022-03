Delia Duran e Jessica Selassié, scatta il bacio al Grande Fratello Vip: la frecciatina di Delia a Barù

Grande Fratello

Delia Duran sorprende ancora nella Casa del Grande Fratello Vip e, dopo Soleil Sorge, scatta il bacio anche con Jessica Selassié. Le due concorrenti si sono ritrovate, assieme a Sophie Codegoni, a ballare nella Casa di fronte allo specchio con la musica in sottofondo. E, in riferimento al fatto che Barù non abbia ancora voluto baciarla, la moglie di Alex Belli prende l’iniziativa e scocca un bacio a stampo alla Princess.

Jessica e Delia: scatta il bacio nella Casa

Al Grande Fratello Vip sono state ore decisamente piccanti nella Casa e, protagoniste di un siparietto, sono state Delia Duran e Jessica Selassié.

Le due coinquilini si sono ritrovate a ballare vicino alla cucina, di fronte agli specchi, una coreografia assieme a Sophie Codegoni sulle note di Guaranà di Elodie. La musica in sottofondo ha poi proseguito e le tre concorrenti hanno continuato a scatenarsi con balli e risate, sino a quando la Codegoni non si è allontanata e Jessica e Delia sono rimaste da sole.

Ed è proprio in quell’istante che succede l’imprevedibile. In casa questa volta riecheggiano le note di Marea di Madame e, avvicinandosi a Jessica, Delia la prende al suo fianco e la abbraccia. Per poi scoccarle un bacio: “Non c’è Barù, c’è Delia Duran“, come riportato anche da Fanpage.

Scatta così il bacio tra le due concorrenti, con la moglie di Alex Belli che ha voluto di fatto ‘vendicare’ l’indecisione di Barù che, nella Casa, non si è ancora completamente sbilanciato con la Selassié. E su Twitter si sono scatenati i commenti del web.

Delia Duran sorprende ancora dopo il bacio con Soleil Sorge

Delia Duran torna così a sorprendere nella Casa del Grande Fratello Vip, rivendicando ancora una volta la sua libertà.

Il bacio con Jessica Selassié è arrivato solo poche settimane dopo il lungo bacio in bocca con Soleil Sorge in giardino, nella famosa ‘serata jungle’ organizzata nella Casa.

In quell’occasione la moglie di Alex Belli aveva rivelato di volersi liberare dall’energia negativa e riportare sorrisi e positività nel rapporto con Soleil, dopo le tormentate vicende del triangolo amoroso.

Questa volta, forse per riportare il sorriso sul volto di Jessica dopo gli ultimi battibecchi con Barù, Delia si è sbilanciata con la coinquilina regalandole un bacio con la musica in sottofondo. Di certo Alfonso Signorini ne parlerà giovedì sera in puntata.

Ma ci rendiamo conto che baru sta facendo 17281 op mentalmente a jessica perché quella si è data un bacio a stampo con delia, ma fino a che punto? E nota bene, lui non è geloso del bacio, gli da fastidio che lei si esponga negativamente e passi per falsa.

