Barù contro Jessica Selassié dopo le parole sulla presunta strategia al Grande Fratello Vip: “Offesa brutta”

Grande Fratello

Prosegue il tira e molla tra Jessica Selassié e Barù nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata il concorrente è venuto a conoscenza di alcune dichiarazioni della Princess, secondo la quale il coinquilino si sarebbe avvicinato a lei per strategia, per arrivare in finale. L’illazione non è andata giù al ragazzo, che stamattina le ha manifestato tutta la sua delusione in un piccolo battibecco in cucina.

Barù offeso dall’illazione di Jessica sulla sua presunta strategia

Al Grande Fratello Vip Jessica Selassié e Barù continuano a far parlare di sé, tra battibecchi e riavvicinamenti continui.

Nella puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha parlato degli ultimi sviluppi sulla chiacchieratissima coppia e sulla capannina, costruita nella Casa, sotto la quale hanno trascorso una notte insieme. Entrambi hanno parlato del loro attuale rapporto, ma è una clip mostrata in diretta ad aver fatto storcere il naso a Barù.

Nel filmato si vede infatti Jessica confidarsi con Sophie e svelarle come il coinquilino abbia una presunta strategia per arrivare in finale: essersi avvicinato a lei per creare una love story e incuriosire dunque l’appassionato pubblico. Dichiarazioni che non sono piaciute a Barù che, oggi in cucina, ne ha parlato con la concorrente.

“Sei veramente insopportabile. Prima mi insulti e poi sei insopportabile. Hai un bel coraggio” il suo risentimento verso la Princess, come riportato anche sul sito del Grande Fratello Vip.

Barù contro Jessica: “La trovo un’offesa brutta“

Jessica Selassié cerca di spiegare per quale motivo abbia fatto tali esternazioni: “Tu di me non ti fidi perché non mi conosci, io di te mi fido ma non ti conosco bene“.

E spiega come siano stati i dubbi su di lui e sulle sue reali intenzioni a portarla a parlare di presunta strategia nella mente del ragazzo: “È più che lecito avere dei dubbi“.

Barù però si dice deluso di quanto accaduto e di come Jessica abbia messo in dubbio la forza dei suoi valori morali: “La trovo un’offesa brutta“. La Princess gli chiede perdono, spiegando di aver avuto probabilmente pensieri negativi sul suo comportamento, prima di confidarsi con lui in capannina: “Mi dispiace e ti chiedo scusa“.