Jessica Selassié e Barù svelano cos’è successo sotto la capanna al Grande Fratello Vip: la verità in diretta

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip si risolve il mistero sul cosiddetto “capanna-gate”, che ha visto coinvolti Jessica Selassié e Barù nelle scorse ore. I due coinquilini hanno infatti passato la nottata insieme in una capannina costruita da Lulù nella Casa, e la sorella Jessica pare ora avere le idee più chiare sul futuro con Barù fuori da Cinecittà.

Jessica Selassié e Barù: è “capanna-gate” al Grande Fratello Vip

Negli scorsi giorni sono proseguiti, imperterriti ed incessanti, i tira e molla tra Jessica Selassié e Barù nella Casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente alcuni episodi hanno lasciato intendere una frattura nel rapporto: prima le dichiarazioni di Barù, che ha parlato della coinquilina solo come di un’amica e niente più, poi con le confessioni di Jessica a Sophie sulla presunta strategia messa in atto dal concorrente pur di raggiungere la finale.

Tuttavia i dissapori che si sono creati negli scorsi giorni sono stati spazzati via nell’ultima nottata passata insieme: non a letto, ma sotto una capanna costruita da Lulù appositamente per loro. I due concorrenti hanno passato alcune ore insieme la scorsa notte e, il giorno dopo, Jessica sembra aver avuto le idee più chiare sul loro rapporto e su un ipotetico futuro insieme fuori da Cinecittà.

Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini vuole vederci chiaro e capire come si sia evoluto il loro legame nelle ultime ore.

Jessica e la notte in capanna con Barù: “Niente di hot“

Jessica Selassié e Barù svelano così cosa sia realmente accaduto sotto la capanna, con la Princess che chiarisce sin da subito: “Niente di estremamente hot, mi spiace deludere chi sperava magari di venire a sapere qualcosa di super eccitante. Il massimo che abbiamo fatto è che ci siamo abbracciati, non baciati“. Barù conferma quanto detto dalla coinquilina: Barù: “Ha detto la verità, tutto vero.

A volte un po’ di calore umano fa bene a tutto“.

Il concorrente ha sempre rivelato di sentirsi a disagio nel manifestare i propri sentimenti sotto le telecamere. Per questo ha sempre cercato di sviare il discorso: “È molto difficile, poi sono un po’ timido e non sono mai stato molto allo scoperto sulla mia vita sentimentale. Però se sei qui da più di 2 o 3 mesi, capisco che venga molto facile“. Il suo desiderio di conoscere meglio Jessica fuori dalla Casa viene confermato anche in puntata: “Anche stare un minuto da soli, senza le pressioni di tutte le altre, è bello.

Quello che mi trattiene qui dentro è quello: vorrei conoscere una persona fuori da qui com’è veramente e non sotto le telecamere“.