Oggi è un altro giorno di Serena Bortone tornerà il prossimo anno? La conduttrice rompe il silenzio

Dati gli ottimi ascolti registrati quest'anno in molti si chiedono se Oggi è un altro giorno di Serena Bortone tornerà anche a settembre. Proprio in queste ore è la conduttrice a rivelare il futuro del programma.

Serena Bortone è riuscita ad ottenere quasi l’impossibile dal suo Oggi è un altro giorno, programma di infotainment che conduce ormai da due anni su Rai1. Dati gli ottimi indici d’ascolto che ha registrato quest’anno, in molti sono curiosi di sapere se la conduttrice tornerà a settembre con una nuova stagione del daily e, nel corso dell’ultima intervista rilasciata, è stata la stessa giornalista a fare chiarezza sul suo futuro.

Serena Bortone rivela il futuro del programma Oggi è un altro giorno

Non tutti credevano che Serena Bortone sarebbe riuscita a reggere la pressione al timone di Oggi è un altro giorno, ma non certo a causa sua.

Il programma, infatti, deve vedersela quotidianamente con una forte concorrenza, rappresentata da Maria De Filippi e il suo sempreverde Uomini e Donne. Nonostante questo, però, la conduttrice ha portato a casa ottimi risultati, arrivando a toccare una media del 15% di share (soprattutto di recente).

Visti i dati più che soddisfacenti, ora in molti di chiedono se la giornalista tornerà a settembre con una nuova stagione del programma e, nel corso dell’intervista rilasciata a FQ Magazine, ha rotto il silenzio sul suo futuro nel daily; alla domanda del giornalista che l’ha intervistata, che le ha chiesto se una nuova edizione è stata confermata, ha infatti risposto: “Sì.

Vedremo cosa inventarci. Un po’ la realtà ci detta l’agenda. Un po’ dovremo sempre cambiare. È l’unica chiave“.

Sembra, quindi, che la conduttrice sia ben determinata a non mollare il timore di Oggi è un altro giorno ma, a suo avviso, sarà necessario un ulteriore cambiamento per poter mantenere alta l’attenzione (e la curiosità del pubblico). Uno dei temi che ha maggiormente approfondito nel corso dell’intervista riguarda infatti il suo approccio, decisamente diverso dal solito.

A tal proposito Bortone ha dichiarato: “Abbiamo sperimentato, come è normale in un format nuovo e originale, prodotto internamente in azienda, ma fin dall’inizio abbiamo capito che l’ascolto si andava via via consolidando – ha spiegato la giornalista – abbiamo cercato di aprire anche a chi in quel momento del giorno non guardava la televisione. La platea televisiva non è fissa. Il pubblico aveva voglia di essere incuriosito, di avere informazione e spettacolo. Calore e notizie, musica e cultura“.

Serena Bortone, chi è la conduttrice di Oggi è un altro giorno

Solare ed estroversa, ma sempre professionale, Serena Bortone è entrata ormai da due anni nelle case degli italiani con il seguitissimo Oggi è un altro giorno.

Il suo modo di barcamenarsi tra informazione ed intrattenimento si è rivelato più che vincente, come ha spiegato anche la giornalista nel corso dell’intervista.

Ma come ha esordito la conduttrice in tv? I suoi inizi, di cui ha parlato proprio di recente svelando un particolare aneddoto, sono da rintracciare nel 1995 per la trasmissione cult Mi manda Lubrano come inviata, esperienza che ha poi replicato successivamente per Mi manda Raitre (coprendo questo ruolo dal 1996 al 1998).

Il pubblico ha però iniziato a notarla soprattutto come conduttrice del celebre programma Agorà, che ha curato dal 2017 al 2020. Proprio al termine di quest’esperienza, infine, è stata scelta per un nuovo format su Rai1, Oggi è un altro giorno, che – come anticipato – è stato rinnovato per una terza stagione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il pubblico più affezionato saprà senza dubbio che è di gran lunga molto più riservata e che raramente si lascia andare a questo tipo di racconti. Non è noto, infatti, se sia sposata e se abbia dei figli, dal momento che anche sui social (dov’è molto attiva e ha più di 75 mila follower) condivide soltanto contenuti inerenti al suo lavoro.