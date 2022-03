Alex Belli risponde a Barù dopo lo scontro con Delia Duran al Gf vip: le sue parole

Grande Fratello

Mentre la finalissima è davvero alle porte, il clima si fa sempre più ostile all’interno della Casa del GfVip. Ormai sembra davvero palese che a Barù, Delia Duran e Alex Belli non stanno per niente simpatici. Dopo le nomination dell’ultima puntata andata in onda, è scoppiata una nuova lite tra Delia e Barù e le parole di quest’ultimo sono giunte anche ad Alex Belli fuori dalla Casa che ha voluto rispondere.

Alex Belli risponde a Barù su Twitter

Barù e Delia Duran hanno avuto uno scontro a causa delle nomination. La fredda risposta di Barù ha raggiunto anche Alex Belli che ha risposto a sua volta con un tweet in cui ha cercato di difendere sé stesso e la moglie.

Nella sua risposta Alex Belli accusa Barù di aver usato parole cattive contro di loro e lo provoca chiamando in causa le sue radici nobili e i valori di nobiltà e lealtà. Il tweet recita: “Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??”

Barù e Delia in conflitto per le nomination

In seguito alle nomination Delia Duran ha confessato a Barù di averlo nominato. Questo sgarro però non è andato giù all’uomo.

Quest’ultimo, infatti, ha prontamente risposto: “Non ti sentire in colpa, ti reputo una persona buona ma a te e Alex non voglio più vedervi“.

A quel punto la modella venezuelana ha cercato di trovare un modo per rivolvere lo screzio con il concorrente che fa “coppia” con Jessica Selassiè, ma nulla è servito, anzi Barù si è innervosito ancora di più.

Barù ripensa alle parole che ha usato

In seguito Barù si è ritrovato a ripensare alle parole usate contro Delia e Alex sostenendo di avere (forse) esagerato facendo uscire la parte peggiore di sé stesso. Parlando con Davide e Manila, infatti, dichiara:

“Dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto”.