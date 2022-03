Anna Ciati e Giulia Paglianiti a Pechino Express: chi sono le due amiche e “Superchicche” del web

Chi è

Difficile prevedere come si rivelerà per Anna Ciati e Giulia Paglianiti il loro viaggio con Pechino Express, ma le due concorrenti hanno dalla loro parte la grande fortuna di essere amiche da diverso tempo. Si sonosciute sui social grazie alla loro attività da influencer, collaborano spesso insieme e, insieme a Gaia Bianchi, formano il trio delle Superchicche del web.

Chi è Anna Ciati, la TikToker dai capelli rossi che spopola sui social

Nata nel 1999, Anna Ciati è di Besana e si è diplomata all’Istituto tecnico turistico. Dopo gli studi la ragazza, come ha dichiarato ai suoi fan, ha preferito dedicarsi alla sua attività da influencer, dove oggi è molto nota soprattutto grazie al social Tik Tok.

I suoi esordi sono da rintracciare nel 2017, anno in cui ha pubblicato la sua primissima foto su Instagram, riscontrando moltissimo successo; come ha affermato più volte la stessa Ciati, parte del suo successo è dovuto al suo colore di capelli, un rosso rame naturale, che ha molto colpito i fan.

Oggi è molto attiva su diverse piattaforme e realizza dei video musicali, sfruttando come base le tracce di Sfera Ebbasta (della quale si definisce grande fan). Tra i fan più giovani è conosciuta prevalentemente per aver realizzato alcuni video musicali – “Sigarette” di Junior Cally e “Il bacio di Klimt” di Emanuele Aloia.

Per quanto riguarda la vita privata, la ragazza ha raccontato durante un’intervista a GO-TV di essere bisessuale e, sebbene sia molto gelosa della propria privacy, è noto che al momento è coinvolta in una relazione con un ragazzo di nome Raoul.

Chi è Giulia Paglianiti, l’influencer amatissima su TikTok e Twitch

Un anno più piccola di Anna Ciati, Giulia Paglianiti è un’influencer di Limbiate, conosciuta soprattutto per la sua attività su TikTok e Twitch. Diplomatasi al liceo scientifico, ha scelto di dedicarsi alla sua attività sul web, iniziando (come la sua amica e collega) nel 2017 con i primi scatti su Instagram che hanno subito attirato l’attenzione degli utenti.

La rubrica che l’ha resa maggiormente nota è “Giulia cornuta”, in cui racconta tutte le sue disavventure in ambito sentimentale. Il successo del format l’ha portata anche a scrivere un libro dal titolo “Ho amato nel modo giusto?” (la cui pubblicazione è prevista il 30 marzo 2022). Ha inoltre una rubrica su YouTube di nome “GiuliCar“, in cui dialoga con i suoi ospiti mentre guida – in stile Carpool Karaoke di James Corden (in Italia curato da Jake La Furia).

Anche Giulia è molto riservata e non si trovano molti dettagli su di lei (tranne ciò che sceglie di raccontare ai propri follower).

Ha avuto una relazione, che ad oggi risulta conclusa, con il TikToker Tancredi Galli. Inoltre, la ragazza avrebbe avuto un flirt anche con il calciatore Daniel Maldini, figlio di Paolo: a far parlare le pagine di gossip sono stati alcuni commenti e “cuoricini” su Instagram.

Anna Ciati e Giulia Paglianiti, la loro amicizia è nata grazie ai social

Anna e Giulia, dunque, sono tra le influencer italiane più seguite dai giovani e, non a caso, le due hanno iniziato a collaborare insieme, spunto che ha permesso loro di diventare molto amiche.

Insieme alla già citata Gaia Bianchi, formano il trio delle Superchicche del web.

Come anticipato le due sono tra i protagonisti di Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca in cui 10 coppie di volti noti (tra social e spettacolo) affronteranno un lungo viaggio, quest’anno in Medio Oriente, toccando 4 tappe – Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.