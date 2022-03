Aurora Leone e Fru dei The Jackal commentano l’esperienza a Pechino Express: perché hanno accettato la sfida

TV e Spettacolo

Questa sera, per la prima volta su Sky Uno, tornerà il reality show Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. Il programma vede 10 coppie di concorrenti alle prese con un particolare percorso e sfide diverse in ogni tappa del lunghissimo viaggio. Tra i personaggi che quest’anno hanno accettato la sfida ci sono anche Aurora Leone e Fru dei The Jackal, che proprio in queste ore hanno commentato l’esperienza proposto dallo show.

Aurora Leone e Fru dei The Jackal a Pechino Express: le loro parole sulla sfida

Tra le dieci coppie di concorrenti di Pechino Express, anche quest’anno condotto da Costantino della Gherardesca, ci sono anche Fru e Aurora Leone, conosciuti dal pubblico per il loro lavoro con i The Jackal.

Di recente la coppia, soprannominata nello show “Gli Sciacalli”, hanno commentato la loro avventura in un’intervista per La Stampa.

“Volevo dimostrare a mia mamma che sono leggermente più bravo di quello che pensa. Quindi molto poco, ma lei pensa molto molto poco” scherza Fru, spiegando cosa lo ha spinto ad accettare la sfida. Alle sue parole fanno eco quelle di Aurora, che con altrettanta ironia ha risposto: “Io sono stata spinta dal voler dimostrare alla mamma di Fru che lui comunque può essere bravo quanto vuole ma non quanto me“.

Anche in quest’occasione, dunque, i due ragazzi dei The Jackal hanno dimostrato di non volersi affatto prendere sul serio; Fru ha continuato a scherzare, infatti, spiegando di non essere affatto riuscito a dimostrare nulla alla madre: “Mia mamma sarà convinta sempre più della mia inadeguatezza. Lei mi dirà “ma tu già non sai campare normalmente, che vai a fare a Pechino Express?” e io per cercare di dare una risposta a questa domanda ho partecipato“.

Tanta la curiosità, infime, sulla loro amicizia e sulla paura che questa sfida potesse minare il loro legame, a cui ha prontamente risposto Aurora: “Io ero spaventatissima, perché secondo me Pechino Express è una prova per un’amicizia.

Se superi quello, nella vita sei pronto a tutto“.

Pechino Express, tutti i dettagli sul reality show che torna questa sera su Sky Uno

Diverse settimane fa Costantino della Gherardesca ha condiviso la prima foto ufficiale per presentare Pechino Express, che da quest’anno andrà in onda su Sky Uno. Nelle stesse settimane, mentre le prime indiscrezioni iniziavano a correre sui social, sono stati rivelanti anche i primi dettagli del programma.

Quest’anno infatti il viaggio ha toccato diverse tappe in Medio Oriente, lungo la rotta dei Sultani, e i concorrenti hanno potuto ammirare Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Confermati da diverso tempo anche i concorrenti che quest’anno hanno accettato la sfida; oltre ai già citati Aurora Leone e Fru dei The Jackal (che formano la coppia chiamata “Gli Sciacalli”), hanno deciso di partecipare anche:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – Gli Atletici

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le TikToker

Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli Scienziati

Bugo e Cristian Dondi – Gli Indipendenti

Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista Ferrara – Padre e Figlio