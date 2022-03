Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo a gamba tesa su Jessica e Lulù ancora dentro la Casa del Gf vip

Grande Fratello

Le due ex concorrenti del GfVip Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo sono concordi su Lulù e Jessica Selassiè. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia si scoprono alleate.

Mentre si avvicina l’ultimissima puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti eliminati dalla Casa più spiata d’Italia rilasciano interviste in cui esprimono la loro opinione sul reality e sui loro ex coinquilini. Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo hanno parlato nello specifico di Lulù e Jessica, le due principessine etiopi ancora in gara al GfVip con cui, durante la loro avventura nel reality, hanno avuto duri scontri.

Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli contro Lulù e Jessica

Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, anche conduttore del reality di Canale 5 che dopo tantissimi mesi sta giungendo alla sua puntata finale.

Anche Nathaly Caldonazzo si affianca alla soprano durante la chiacchierata in cui si parla per lo più di Lulù e Jessica ancora nella Casa.

“Mi sembrano solo preoccupate della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa” dichiara la Ricciarelli. A quel punto la Caldonazzo sostiene la sua alleata e afferma: “Troppa esteriorità e poca interiorità”, poi parlando nello specifico della più piccola delle principesse etiopi continua: “La cosa più bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa.

Non la vorrei come esempio per mia figlia”.

Poi la conversazione si sposta su Jessica Selassiè. A questo proposito Nathaly Caldonazzo dichiara che: “Mi faceva tenerezza, ma poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia”.

Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli: alleate fuori dalla Casa

Le due ex concorrenti del GfVip ora che si trovano entrambe fuori dalla Casa e in un certo senso non più coinvolte dalle dinamiche di gioco del reality si scoprono perfette alleate.

Durante l’intervista Katia Ricciarelli ha dedicato anche alcune parole per l’amica, definendo Nathaly Caldonazzo “una donna con le pa**e, mi piace. All’inizio abbiamo avuto degli scontri a causa di Miriana e delle Selassié, ma poi ci siamo capite. È intelligente e dice quello che pensa”.

Katia Ricciarelli e l’uscita dal Grande Fratello Vip

L’intervista prosegue ricordando i percorsi delle due ex concorrenti all’interno del reality di Alfonso Signorini. Nonostante Katia Ricciarelli sia uscita in seguito ad un televoto, ora la soprano dichiara di aver scelto lei di abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

“Per questo ho deciso di uscire: non avevo più il tempo dopo cinque mesi e mezzo. Il gioco si stava incattivendo“, queste le sue parole