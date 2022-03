Kekko Silvestre dei Modà rivela se sarà presente al GF Vip6 per Davide Silvestri: “L’ho seguito come non mai”

Grande Fratello

Kekko Silvestre di Modà non sarà presente alla finale del Grande Fratello Vip6. Il cantante ha spiegato le motivazioni per cui ha deciso di sostenere il cugino dall'hotel.

Davide Silvestri è riuscito a conquistarsi un posto nella finale del Grande Fratello Vip6, vincendo al televoto flash con Soleil Sorge. L’attore, nelle ultime settimane, ha attaccato duramente Lulù Selassié, dopo una nomination subita.

Kekko Silvestre dei Modà, cugino di Davide Silvestri, ha svelato se parteciperà al Grande Fratello Vip6 per fare una sorpresa al finalista, durante un’intervista a Casa di Chi.

Kekko Silvestre dei Modà parla dell’esperienza di Davide Silvestri al GF Vip6

Davide Silvestri sta per concludere la sua esperienza al Grande Fratello Vip6. L’attore è uno dei finalisti del reality show, con grande sorpresa anche del cugino Kekko Silvestre dei Modà: “Sono rimasto sconvolto… C’è stata quella votazione particolare… Una ragazza che ha un milione di followers… Quando l’ha battuta è stata una sorpresa anche per me, non me l’aspettavo ma sono molto felice perché ha fatto un percorso straordinario“.

Secondo l’artista, Davide Silvestri si è meritato davvero la finale: “Senza creare dinamiche di chissà che tipo… Lui ha fatto parlato di sé solo per quella che è la sua persona… Umile, come nella sua vita, ha avuto pazienza ed è stato premiato. Mi fa molto piacere, se lo merita”.

Il cantante ha raccontato a Casa di Chi il rapporto speciale con il cugino: “Io e Davide abbiamo un rapporto straordinario, siamo fratelli… Siamo cresciuti insieme… Siamo molto, molto legati”.

Kekko Silvestre dei Modà non parteciperà alla finale del GF Vip6

Kekko Silvestre, malgrado il grande rapporto che ha con il cugino Davide Silvestri, non gli ha mai fatto una sorpresa al GF Vip6, a parte un video. Il cantante ha spiegato perchè: “Sono apparso molto poco, ho fatto un video… Non sono andato in trasmissione, anzi ci tengo a dire perché… Il primo motivo è legato a dei problemi, che ho avuto io personali… Mi hanno portato a rifiutare degli inviti… Per rispetto delle persone a cui avevamo detto ‘No’“.

Secondo il frontman dei Modà, col senno di poi, l’attore ci ha guadagnato da questa decisione: “Col senno di poi, soprattutto, il fatto di andare in trasmissione poteva essere anche un’arma a doppio taglio per Davide… Avrei potuto portare i miei fans, in qualche modo, a votare per lui, ma nello stesso tempo avrei potuto creare un’antipatia nei suoi confronti… Il fatto che se la sia cavata da solo… Mi riempie ancora di più di orgoglio… Se l’è guadagnata da solo questa finale“.

Kekko Silvestre non parteciperà neanche alla puntata finale del reality show, ma andrà a prendere il cugino a Roma: “Questi sono stati i motivi, non ho nulla contro il Grande Fratello, anzi l’ho seguito come non mai quest’anno… Lo seguo anche durante il giorno… Lo andrò a prendere… Lo aspetto in hotel“.