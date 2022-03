Victoria Cabello commenta i rumor su Barù: la conduttrice commenta con ironia le indiscrezioni sul suo ex

Gossip

Victoria Cabello, non senza una certa ironia (com'è nel suo stile) commenta i rumor sull'ex Barù Gaetani, che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione per alcune confidenze fatte al GF Vip.

Da quando Barù è entrato nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata una certa curiosità per la sua vita sentimentale, soprattutto dopo le dichiarazioni del gieffino. Quest’ultimo infatti, in diverse occasioni, si sarebbe definito fluido, benché ad oggi mai attratto dagli uomini. Sul suo orientamento sessuale è intervenuta anche la sua storica ex, Victoria Cabello, che nel corso di un’intervista ha voluto mettere le cose in chiaro con il suo solito modo di fare.

Barù parla del proprio orientamento sessuale nella casa del GF Vip

Senza dubbio Barù è tra i gieffini che hanno maggiormente attirato l’attenzione nelle ultime settimane.

Con il suo modo di fare sempre piuttosto al limite – celebre il polverone mediatico che si è scatenato dopo i suoi commenti sulla cantante Noemi – ha anche alimentato i gossip per le dichiarazioni sul proprio orientamento sessuale.

Come riportato da Novella 2000 l’uomo avrebbe rivelato a Nathaly Caldonazzo di non identificarsi come eterosessuale: “Io sono fluido. Prendo quello che viene. Mi piace l’anima delle persone“. Un dettaglio che ovviamente non è passato inosservato, soprattutto perché anche l’attrice in quell’occasione aveva fatto notare al gieffino di aver avuto accanto diverse donne e l’esperto di cucina aveva dunque specificato di non essersi mai sentito attratto dal suo stesso sesso ma che, allo stesso tempo, non poteva avere la certezza assoluta.

“Sono cresciuto in una famiglia molto aperta in questo senso. Quindi ti dico mai dire mai, nel senso non dico che non potrà mai accadere, però non credo – aveva continuato nel corso della chiacchierata – Ripeto che vengo da un ambiente super inclusivo. I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly“.

In queste ore però anche Victoria Cabello, ex storica del gieffino, ha voluto mettere le cose in chiaro – nonostante la sua storia con Barù non fosse oggetto dell’intervista rilasciata per La Repubblica.

Victoria Cabello parla di Barù e del suo orientamento sessuale

Come anticipato, dunque, Barù si è dichiarato fluido e, benché non abbia mai avuto esperienze con altri uomini, non esclude la possibilità che accada in futuro.

A tal proposito è intervenuta anche Victoria Cabello, che nel corso di un’intervista lo ha citato, parlando proprio dell’orientamento sessuale del gieffino.

Intervistata da La Repubblica, la donna ha commentato la sua avventura a Pechino Express, che inizierà proprio questa sera, e ha immaginato cosa le direbbero i suoi ex su quest’esperienza: “Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express?

– esordisce la conduttrice, per poi scherzare sui difetti di tutti i suoi ex – Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente” “.

Anche se l’oggetto della sua risposta non era esattamente l’esperto di cucina, dunque, ha voluto scherzare sui rumor che lo riguardano e che, a ben vedere, sono iniziati proprio da lui.