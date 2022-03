Alex Belli accusa Barù e difende Jessica Selassié al Grande Fratello Vip: “L’hai presa in giro dall’inizio”

Grande Fratello

Accesissimo scontro a distanza tra Alex Belli e Barù al Grande Fratello Vip. L’attore dallo studio replica alle recenti affermazioni del concorrente sul rapporto tra l’attore e Delia Duran, che non gli sono affatto andate giù. In diretta lo accusa di mancanza di eleganza e di prendere in giro le donne, tra cui Jessica, ma riceve l’immediata e secca replica di Barù, che lo silura: “Mamma mia, ripigliati“.

Alex Belli contro Barù: scontro a distanza al GF Vip

Alex Belli ha mal digerito le recenti affermazioni di Barù nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, parlando con Delia Duran in cucina, ha svelato di non aver alcuna intenzione di rivedere né lei né il marito una volta uscito dal reality.

Parole che, aggiunte ad altri atteggiamenti di Barù che proprio non gli sono andati giù, hanno provocato la stizzita reazione social di Belli.

Questa sera, però, i due hanno modo di confrontarsi a distanza in diretta: l’attore in studio, Barù in collegamento con la Casa. Una volta appreso il post social condiviso da Alex contro di lui, il concorrente replica: “Non me ne importa niente di avere un confronto con lui, sono felice come sono e non c’è niente da chiarire“.

Ma il confronto voluto da Alfonso Signorini è dietro l’angolo ed interviene subito Alex: “Ti voglio tranquillizzare sul fatto che comunque nemmeno io ho il piacere di poter bere un caffè fuori e manco ti voglio più vedere, ma una cosa voglio dirtela. Hai ragione quando dici che i titoli nobiliari oggi non contano più niente, ma i titoli nobiliari in quanto cuore, eleganza e lealtà… dov’è?“.

Alex Belli accusa Barù: “Sei un sudicione“. La replica

Alex Belli lo taccia dunque di mancanza di eleganza e classe, per poi accusarlo di sminuire le donne della Casa: “Guardo ogni cosa che fai, ma tu non mi hai mai guardato in faccia né avuto il coraggio di affrontarmi.

E con chi utilizzi il tuo umorismo anglosassone? Con le persone deboli: con una Delia, prendendo in giro una Jessica, perché ogniqualvolta prendi in giro una donna, sappi che il pubblico ti vede e ti giudica“.

Stupito da queste accuse, Barù gli domanda: “Ma tu stai dicendo a me che prendo in giro le donne?“.

Alex Belli però è convinto che Barù faccia un doppio gioco e non sia ancora uscita la sua reale personalità: “Tu lanci il sasso e poi lo nascondi: è questa la tua nobiltà? Quella povera donna di Jessica l’hai presa in giro dall’inizio.

Tutte le volte che le dai della sudiciona, tutte le volte che dici che puzza, tu sei un sudicione Barù“. Ascoltando le parole furiose dell’attore, Barù replica stizzito: “Mamma mia, ripigliati, ma guardati come sei ridotto“. E, con ironia, risponde a tutte le accuse ricevute: “Grazie Alex, mi colpiscono al cuore tutte le tue parole. Credo che hai fatto una bellissima figura in questi 6 mesi“.