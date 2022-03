Amici 21: come sarebbero composte le tre squadre per la fase serale del talent show di Maria De Filippi

Programmi TV

Manca poco più di una settimana al ritorno del serale di Amici, che inizierà infatti il 19 marzo. Anche quest’anno, infatti, i ragazzi dovranno sfidarsi con nuove e durissime prove i questa nuova fase del programma, dove ad attenderli ci sarà un’importantissima giuria. Vediamo dunque come sarebbero composte le squadre che da oggi si affronteranno per arrivare, infine, a vincere il reality show di Maria De Filippi.

Serale Amici: le tre squadre di allievi sarebbero state definite

Il 19 marzo si avvicina ma sono ancora molti i dettagli incerti sul serale di Amici, il talent di Maria De Filippi. Nelle ultime ore però sarebbero state rese note le squadre di allievi che si sfideranno in questa fase del programma.

riportare la notizia è Novella 2000, che in queste ore ha diffuso le tre rose di nomi – benché ancora la notizia non sia stata diffusa anche dai canali ufficiali dello show.

Stando al noto portale, comunque, le squadre sarebbero capitanate da tre coppie – Anna Pettinelli e da Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e da Raimondo Todaro – e sarebbero così composte:

Pettinelli-Perarini:

Dario

Albe

Crytical

Alice

John Erick

Celentano-Zerbi:

Gio Montana

Carola

Michele

Leonardo

LDA

Calma

Luigi

Cuccarini-Todaro:

LDA

Calma

Luigi

Sissi

Aisha

Alex

Ricordiamo però, che la notizia riportata dal sito su menzionato non è stata ancora confermata dagli autori del programma sui canali social; non a caso soltanto ieri sull’account ufficiale Instagram aleggiava ancora il mistero e non è dunque ben chiaro se le squadre siano state effettivamente composte. In ogni caso l’attesa potrebbe rivelarsi più breve del previsto, dal momento che il talent tornerà con il consueto appuntamento domenica 13 marzo.

Serale Amici: la probabile giuria e l’ospite fisso del programma

Mentre, dunque, hanno iniziato a circolare i primi rumor sulle squadre della fase serale di Amici, ancora non ci sono conferme per quanto riguarda la giuria del programma.

Tra i possibili candidati ci sarebbe Stefano De Martino, su cui ormai da giorni circolano diversi rumor.

Tra le varie indiscrezioni si parla inoltre di Giorgia e Giulia Michelini, enteambe già ospiti esterne per la sfida di canto del programma. Possibile dunque che Maria De Filippi abbia voluto chiamarle per dare loro un ruolo fisso all’interno dello show.

In ultima battuta moltissimi i rumor anche sull’ospite fisso di quest’edizione, che potrebbe essere Belen Rodriguez, da poco tornata sul piccolo schermo con conduttrice de Le Iene al fianco di Teo Mammucari.

Una bellissima opportunità per la showgirl, senza dubbio, ma anche per i fan – che da settimane ormai fantasticano sul ritorno di fiamma tra lei e il possibile giudice Stefano De Martino.