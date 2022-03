Giucas Casella riceve una nuova sorpresa su suo padre e suo figlio che lo lascia pieno di commozione

Grande Fratello

La semifinale del Grande Fratello Vip è stata ricca di sorprese e tante emozioni. A Giucas Casella sono stati recapitati dei video di suo padre da giovane e di suo figlio James da piccolo. Il concorrente si è commosso in modo evidente.

Giucas Casella: il video di suo padre

Come accade sempre, la sorpresa viene introdotta dal conduttore Alfonso Signorini, che aiuta Giucas Casella a capire il motivo per cui si trova in Mystery Room con queste parole: “Sei un uomo di cuore, un uomo di sentimenti, un uomo generoso e so che c’è una persona a cui tu hai voluto molto molto bene che si chiamava Vincenzo […] Tuo padre, e noi abbiamo trovato una cosa speciale che riguarda il tuo papà”.

Dallo schermo parte, quindi, un video del padre di Giucas Casella da giovane al lavoro. Il concorrente sin da subito si commuove in modo evidente. Quando finisce il video Alfonso Signorini continua a parlare con Giucas Casella, fornendo anche spiegazioni al pubblico. “Il tuo papà Vincenzo faceva il muratore e io so che guidava una bellissima Lambretta a 3 ruote e sul cruscotto di questa Lambretta c’era una tua fotografia […] Era tanto fiero del suo ragazzo”.

Riguardo alla fotografia sul cruscotto dell’auto, Giucas Casella continua a raccontare fornendo maggiori dettagli.

“Quando la polizia lo fermava, vedeva la fotografia diceva ‘è per mio figlio’ così evitava le multe”.

Giucas Casella e il video di suo figlio James da piccolo

Le sorprese per il concorrente però non sono terminate qui. Alfonso Signorini infatti continua: “Tuo papà Vincenzo è un po’ di tempo che non c’è più, è venuto a mancare nel 1990 (..) però ha fatto in tempo a conoscere il tuo bambino James”.

A quel punto, infatti, viene mostrato un video del figlio James da piccolissimo e di Giucas da giovane che canta al figlio canzoncine.

Nella scorsa sorpresa riguardante suo figlio James e suo nipote Giacomo, Giucas Casella ha affermato che grazie al Grande Fratello è riuscito a tagliare il cordone ombelicale con il figlio.

In occasione di questa nuova sorpresa afferma ancora che: “Ero ossessionato, adesso è libero e mi sento anche io libero. È arrivato anche Giacomo mio nipote, la mia famiglia continua”.