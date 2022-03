Il Cantante Mascherato su Rai1: gli ospiti che duetteranno con le maschere del programma e le novità

Programmi TV

Il Cantante Mascherato va in onda con il suo quarto appuntamento nella prima serata di venerdì 11 marzo 2022. La trasmissione condotta da Milly Carlucci è chiamata a risollevare le sorti di questa edizione in forte calo di ascolti. L’arduo compito di recuperare consensi sarà affidato ad alcune importanti novità che vedono l’introduzione della così detta Mascherina d’oro, una modalità di smascheramento istantaneo affidato alla indagini di Caterina Balivo, oltre alla riproposizione dei duetti. Il programma riuscirà a riprendersi con queste due mosse? Lo scopriremo a partire dalle ore 21:30 circa quando a fare compagnia al pubblico da casa ci sarà la giuria di noti investigatori composta da Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Iva Zanicchi, chiamata a sostituire l’assente Arisa.

Scopri tutti gli ospiti impegnati nei nuovi duetti e le novità del quarto appuntamento de Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato: la quarta puntata e la novità della Mascherina d’oro

Milly Carlucci è chiamata alla prova del nove per far risalire gli ascolti di questa edizione de Il Cantante Mascherato. La quarta puntata che va in onda venerdì 11 marzo 2022 come sempre in prima serata su Rai1, sarà un appuntamento fondamentale per la trasmissione che sta barcollando come non mai.

La conduttrice le sta provando tutte pur di risollevare le sorti di questa annata al momento ampiamente al di sotto delle medie di share desiderate, e l’ultimo colpo di scena sarà l’introduzione della Mascherina d’oro. La novità sarà riposta nelle mani di Caterina Balivo, fin qui la più performante dei giudici della trasmissione, che avrà la possibilità di smascherare immediatamente una maschera tra quelle perdenti a patto che indovini il suo pronostico. Così non fosse quella maschera accederebbe direttamente alla puntata successiva, quella della semifinale nella quale si sfideranno ben 6 maschere.

Il Cantante Mascherato: cosa succede nella quarta puntata e gli ospiti

La quarta puntata dello show si aprirà con l’esito dello spareggio tra Pastore Maremmano e Drago, graziato nella scorsa puntata dal ritiro del Pinguino Vianello. Il pubblico oltra a scoprire chi si nasconderà sotto una di queste maschere continuerà a godersi la gare a svelare quelle restanti che saliranno sul palco per esibirsi con gli ospiti di questa puntata.

A cantare con le maschere ci saranno Iva Zanicchi, che tornerà anche nelle vesti di investigatrice per sostituire l’assente Arisa, l’altro giudice Francesco Facchinetti che per l’occasione tornerà a cantare dopo svariati anni, e poi ancora Edoardo Vianello e Rettore.