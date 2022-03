Jessica Selassié in lacrime al GF Vip6 per Barù, dopo la puntata la principessa svela un dettaglio hot

Grande Fratello

Barù Gaetani è ufficialmente uno dei finalisti del Grande Fratello Vip6. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, si contenderà la vittoria finale del reality show con Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri.

Barù Gaetani ha staccato il suo biglietto per la finale, grazie alla vittoria di due differenti televoti, contro Manila Nazzaro e Sophie Codegoni.

Il concorrente, però, in puntata, ha avuto un duro scontro con Jessica Selassié, che è scoppiata a piangere.

Jessica Selassié delusa da Barù al GF Vip6

Jessica Selassié, durante la puntata serale del 10 marzo, ha confessato ad Alfonso Signorini di essere di malumore: “Tra me e Barù, adesso, non scorre buon sangue… L’ho trovato molto freddo e distaccato nei miei confronti”.

Il conduttore televisivo ha mandato in onda dei Confessionali al veleno di Barù Gaetani, proprio nei confronti della principessa: “Sono loro a cercare storie d’amore per dire qualcosa… Quale strategia? Mi stai dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla, io sono quello che faccio le strategie? Mi fa pensare… Ho dei dubbi, su chi sei“. Il concorrente attaccava le sorelle Selassié anche per aver rivelato la loro nobiltà: “Questa cosa delle principesse… Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa?

No, i nobili eleganti non dicono che sono principesse… La trovo una cosa talmente, proprio burina… Di marketing. Che ca*** me ne frega se sei una principessa… Siamo tutti discendenti da un giardiniere o uno stalliere che si sono tromb*** una principessa o una contessa… Alla fine nessuno di noi è nobile”.

Jessica Selassié ha preso molto male le parole di Barù Gaetani ed è quasi scoppiata a piangere: “Sono sicuramente molto delusa… Mi hai sempre detto che mi volevi bene, pensa se mi volevi male cosa dicevi?… Mi hai promesso un sacco di cose… Diventi freddo, distaccato… Sicuramente mi sono illusa, ci tengo, son sempre stata vera.

Vedere tutto questo mi ferisce“.

Tensioni, incomprensioni… forse strategie? Nessuno lo sa… Ma una cosa è certa, tra Barù e Jessica è sempre un'altalena di emozioni. #GFVIP pic.twitter.com/DlqEexkpWF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Jessica Selassié si sfoga contro Barù dopo la puntata del GF Vip6

Nel corso della puntata del 10 marzo di Grande Fratello Vip6, Jessica Selassié e Barù Gaetani hanno avuto un duro confronto. La principessa ha, poi, rivelato, a Delia Duran di essere molto delusa: “Ci sono rimasta malissimo… Anche delusa da me, proprio di essermi affezionata… Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente… Sul fatto anche delle principesse, sulla mia famiglia“.

Secondo Jessica Selassié, il concorrente potrebbe aver agito per strategia: “Prometteva sempre delle cose, il pubblico sentiva questa robe, diceva ‘Ok lo teniamo, perché vogliamo vedere’ e poi non faceva mai niente di tutto questo… Boh, forse l’avrà fatto per strategia, per andare avanti… Poi si è allontanato, è diventato freddo, distaccato, vendicativo, mi faceva il terzo grado, sempre a fare domande… Ha rovinato tutto lui, ha fatto tutto da solo… Meglio adesso che dopo… Non lo accetto, per me ha chiuso proprio”.

Jessica Selassié ha confessato a Delia Duran, di come Barù Gaetani volesse sempre farla passare in modo negativo, davanti agli altri concorrenti: “Vuole sempre far vedere agli altri… Che ero io a fare tutto, io la scema che lo seguiva come un cagnolino e che lui non voleva niente, non provava niente.

Lui mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori, che ci saremmo goduti e conosciuti fuori, che comunque l’attrazione per me lui ce l’ha. Io ho sempre capito questo ed è quello che mi ha confermato anche quanto eravamo nella capanna, sinceramente“.

La principessa ha anche rivelato un dettaglio hot, della loro permanenza nella capanna: “Aveva la bandiera non dritta, anche di più.

Mi faceva ‘Non mi stuzzicare perché poi non mi posso fermare…. Aspettiamo otto giorni, tra otto giorni finisce tutto?… Io ero presente quando lui ha detto ad Ale e a Sophie ‘Organizziamo la love boat noi quattro’ e mi fa ‘Così stiamo da soli io e te’“.

#jeru #jessica #gfvip

J:mi ha fatto capire altro,ci saremmo visti goduti conosciuti fuori ke l'attrazione ce lha,é qll mi ha confermato nella capanna

D:vi siete baciati?quasi

J:nn proprio,si,cie aveva la bandiera non dritta di+ diceva nn mi stuzzicare xke poi nn mi posso fermare pic.twitter.com/Hx063z1Y54 — Svarionix (@svarionix) March 11, 2022

Jessica Selassié e Barù Gaetani: il primo chiarimento

Barù Gaetani ha avuto un confronto con Jessica Selassié, che ha molto deluso la principessa. Il concorrente si è detto convinto di volerle chiedere scusa: “Le devo chiedere scusa… Le voglio bene… Non è innamorata. Lei è fantastica… Le ho detto delle cose brutte stasera… Ero un po’ arrabbiato“.

Barù Gaetani ha provato, quindi, a chiarire con Jessica Selassié: “Non sto insultando la tua famiglia, anzi bene che hai una storia… Non c’è bisogno di fare la principessa… Di certo non ho giocato con te, tutto quello che ho detto era vero… Magari mi devi conoscere fuori… Scusami tanto ho sbagliato“.

La principessa, però, sembra essere convinta a voler mantenere una distanza dal coinquilino: “Ho sbagliato io a credere a qualcosa che non esiste, non esisterà mai e basta… Tu non ti fidi di me, io mi sono fidata da subito… Che scema… Non mi meritavo questo, a un confronto… Se mi vuoi bene non parli così di me… Non mi aspettavo da te questa roba“.

Non ti ho giocato con te #jeru pic.twitter.com/rofS9e0PmZ — Jennifer federico (@Prettyrys) March 11, 2022

Mi devi conoscere fuori se vuoi #jeru pic.twitter.com/MpkmXjvciY — Jennifer federico (@Prettyrys) March 11, 2022