Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sarebbero lasciati: l’ultimo indizio sui social

Gossip

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic fanno coppia fissa dall’ormai lontano 2019, diventando una delle coppie d’oro del mondo sportivo. Spesso hanno rilasciato commenti sulla loro relazione, che ai fan è sempre sembrata molto solida. Nelle ultime ore però sembra che ci sia stato qualche problema tra i due e gli indizi spuntati sui social sembrano indicare che si sarebbero lasciati.

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic, gli indizi sulla loro presunta rottura

Da circa tre anni, dunque, complice senza dubbio anche la carriera (e dunque la passione) comune, i due tennisti Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic hanno iniziato una relazione, arrivando ad essere una delle coppie d’oro dello sport.

Entrambi, in tutto questo tempo, hanno speso parole al miele nei confronti dell’altro, ma sembra che il loro idillio sia giunto in queste ore al capolinea.

Ad allarmare i fan della coppia sono state le ultime mosse della Tomljanovic su Instagram, dove non solo ha smesso di seguire Berrettini ma ha anche rimosso tutte le loro foto insieme. Un gesto particolarmente significativo, anche se nessuno dei due ha ancora confermato la rottura (e, dunque, al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione).

Un tempismo molto particolare, inoltre, dal momento che il tennista in questo momento si trova in Florida (dove la collega e fidanzata vive ormai da tempo) per prendere parte al torneo Indian Wells.

Possibile dunque – ma siamo sempre nel terremo delle ipotesi – che il loro incontro abbia portato alla luce qualche attrito e che la coppia non sia riuscita a resistere.

Resta quindi il dubbio, soprattutto perché non troppo tempo fa – come riportato dal Corriere dello sport – la Tomljanovic aveva speso bellissime parole nei confronti del proprio fidanzato: “È molto leale, mi sostiene sempre. Mi piace avere un partner dello stesso settore perché viaggiamo nello stesso posto molte volte, ci godiamo più tempo insieme – aveva spiegato la tennista – Spero sempre di vincere lo stesso giorno, quindi non dobbiamo fingere di non essere felici“.

Ajla Tomljanovic: chi è la tennista e (forse ex) fidanzata di Matteo Berrettini

Ajla Tomljanovic nasce a Zagabria nel 1993 – sebbene sia naturalizzata australiana. La donna ha iniziato a praticare lo sport quando era ancora molto giovine, alla tenera età di soli 6 anni.

Un impegno che l’ha portata ben presto al successo, dal momento che tra le sue vittorie più importanti si contano il Roland Garros nel 2014.

Figlia del campione europeo di pallamano Ratko Tomljanovic (all’attivo negli anni ’90), è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata, ma questo non le ha impedito – come riportato in precedenza – di parlare della propria relazione con Marco Berrettini.

Lo stesso tennista, non troppo tempo fa, ha parlato del loro amore, anche se rimanendo piuttosto sul vago: “Come è iniziata la nostra storia? Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… Di solito si comincia così, no?” aveva raccontato a Fanpage, per poi parlare anche di come sia riuscito a conquistarla: “Non è stato facile conquistarla, in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo“.