Verissimo ospiti sabato 12 e domenica 13 marzo: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin. Anticipazioni

Programmi TV

Verissimo torna in onda per mettere in scena un nuovo doppio appuntamento qualche giorno dopo l’indiscrezone del prolungamento del programma che sicuramente avrà fatto piacere ai fan di Silvia Toffanin. La presentatrice, ormai diventata un volto di punta di Canale5 dopo i successi dell’ultimo periodo, sarà nuovamente al centro dello studio della trasmissione per le puntate di sabato 12 e domenica 13 marzo 2022. Lo show di Canale5 proporrà al pubblico le interviste al ricco parterre di ospiti pronti a raccontarsi davanti alle telecamere nel nuovo doppio appuntamento imperdibile.

Scopri tutti i nomi degli ospiti che parteciperanno alla trasmissione nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 12 ed il 13 marzo 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 12 marzo

Silvia Toffanin conduce il nuovo doppio appuntamento di Verissimo. L’apprezzato volto della trasmissione tornerà nello studio per la prima puntata di sabato 12 marzo 2022 che andrà in onda ovviamente su Canale5 a partire dalle ore 16:30.

Tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale trova posto Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici e fidanzato del noto Tommaso Zorzi, che torna a raccontarsi in trasmissione dopo svariato tempo al fianco di Beppe Carletti dei Nomadi per raccontarci di un loro progetto.

Il pubblico del programma ascolterà il racconto di Beatrice Valli, Ludovica Valli ed Eleonora Valli le sorelle dalla nota partecipazione a Uomini e Donne. Spazio poi al racconto dei nuovi progetti musicali di Francesca Michielin ed alle analisi di Rula Jebreal che anticiperanno il racconto dell’ex portiere dell’Inter Walter Zenga.

Ed infine ci sarà Valeria Fabrizi.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 13 marzo

Nel secondo appuntamento con Silvia Toffanin spazio alle emozioni dell’esperienza al GF Vip6 di Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Spazio anche agli altri fuoriusciti del reality condotto da Alfonso Signorini con Antonio Medugno, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi.

Tornano nello studio di Verissimo l’attore Pierfrancesco Favino ed anche Nancy Brilli. Infine racconterà l’ascesa della sua carriera l’amato Pierpaolo Pretelli.