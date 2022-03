Victoria dei Maneskin sfida la censura di Instagram: la foto da bollino rosso che ha fatto impazzire i fan

Gossip

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è sempre stata uno spirito libero, e nel giorno della festa della donna ha deciso di mostrarsi così ai suoi followers: senza filtri, senza veli, con solo due emoticon rosa a coprirle il seno. Quattro giorni prima, Instagram aveva già rimosso una foto simile che la ragazza aveva pubblicato. Ma Victoria non si è arresa davanti alla censura del social: ha rilanciato il colpo e pubblica lo scatto da urlo, che fa il pieno di likes. Sotto la foto, la didascalia rivolta al social network: “Provando a non essere segnalata da Instagram ancora una volta”.

Victoria De Angelis in topless contro Instagram

Victoria è senza freni, e pochi giorni fa, precisamente l’8 marzo, ha deciso di scagliarsi contro Instagram un’altra volta.

Quattro giorni prima infatti, la bassista dei Maneskin aveva condiviso una foto sulle sue storie, in cui si mostrava completamente nuda, con solo due emoticon a forma di stella a coprirle i capezzoli. Con i capelli ancora bagnati e uno sguardo super sexy, lo scatto era piaciuto tanto ai fan, un po’ meno ad Instagram. L’ennesimo guanto di sfida da parte della ragazza. La foto, di fatto, è stata rimossa, ma non sarà certo la censura a fermare un animo ribelle come Vic.

La ragazza infatti, a soli pochi giorni di distanza, lo rifà. Pubblica una nuova foto, ma stavolta, al posto delle stelline, utilizza due cuoricini rossi per coprire lo stretto necessario. Il post ha letteralmente fatto impazzire i fan. Sotto la foto, impossibile non notare la marea di commenti: “Queen”, “Non provate a segnalare la perfezione”. Tra i follower in tilt, c’è anche chi le consiglia di fare un passo indietro per non passare guai e eliminare il post. Lo scatto è ancora lì, con ben 1 milione di like. Intanto la bassista dei Maneskin è sempre più amata e seguita in tutto il mondo, soprattutto per il suo stile di vita all’insegna della libertà.

Victoria senza veli sui social

Dopo X-Factor, i Maneskin hanno fatto tantissima strada, arrivando ad ottenere un successo internazionale, tant’è che ad oggi i ragazzi, se pur giovanissimi, sono andati ben oltre il confine italiano, stabilendosi a Los Angeles. Grazie al loro talento e alla loro energia, la band è riuscita a conquistare proprio tutti. Anche se, è bene ricordare che oltre alla bravura in campo musicale, la seconda chiave del successo di Damiano, Ethan, Thomas e Victoria è proprio lo stile, l’atteggiamento, il modo di vivere la vita.

Questi ragazzi sono unici, sono sfrenati, ribelli e autentici, cosa che ai fan piace molto. Ciò che i Maneskin trasmettono è quel messaggio che da tempo milioni di giovani cercano di trasmettere: nessuno vuole più stare nell’ombra, nessuno sopporta più gli stereotipi. I giovani vogliono esprimersi con tutta la libertà possibile, esattamente come fanno i componenti della band.

Victoria e gli altri ragazzi infatti, quando salgono sul palco diventano delle vere e proprie icone. Si vestono coordinati, ma ognuno ha comunque il proprio stile: i loro outfit sono sempre pensati in una chiave genderless ed esprimono sempre a pieno il motto dell’indossare ciò che ci fa stare bene, senza essere etichettati.

Insomma, i look, tra abbigliamento e makeup, gridano “libertà” a gran voce.

Victoria contro la censura: la foto con Padre, figlio e Spirito Santo

La ragazza comunque non è certamente nuova alle provocazioni. Vic infatti anche in passato si è mostrata spesso in lingerie o in topless, sia sui social che dal vivo, durante le performance della band. Uno degli scatti più celebri e più chiacchierati della bassista è stato quello in cui si è mostrata con indosso un intimo molto particolare.

Slip e reggiseno portavano sopra la scritta “Padre, figlio e Spirito Santo”. Sul palco invece, solitamente si esibisce senza reggiseno, con dei top trasparenti o a rete, e solo i copricapezzoli addosso. Insomma, la nostra Victoria è bollente ed esplosiva in qualsiasi situazione. Ma ha anche coraggio da vendere, poiché sfidare in questo modo i “moralisti” di Instagram non è da tutti.