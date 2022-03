Walter Zenga, chi sono i 5 figli dell’allenatore. Come si chiamano, i rapporti difficili in passato e oggi

Gossip

Prima portiere amato e poi una brillante carriera come allenatore. Walter Zenga è un personaggio amatissimo dagli appassionati del mondo dello sport. Spesso però Zenga ha calcato i rotocalchi del gossip a causa delle sue vicende famigliari, in particolare il rapporto con i 5 figli nati da relazioni diverse.

Dai più grandi: Andrea, Jacopo e Nicolò, ai più piccoli; Samira e Walter Junior, chi sono i cinque figli del campione di calcio e in che rapporti sono.

Chi sono i figli di Walter Zenga

Walter Zenga è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto del sabato pomeriggio: Verissimo. Nella sua lunga intervista il campione di calcio ha parlato principalmente del ruolo paterno vissuto in primis da lui come figlio e poi come padre.

Durante la partecipazione di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5, è emerso il difficile rapporto padre-figlio non solo tra di loro ma tra tutti i figli più grandi di Zenga e il padre.

Walter Zenga ha 5 figli, avuti da tre matrimoni diversi: da Elvira Carfagna è nato il figlio Jacopo, da Roberta Termali (conduttrice tv) sono nati Nicolò e Andrea. Infine, dal matrimonio con Raluca Rebedea sono nati Samira e Walter Jr.

I problemi nel rapporto con i figli maggiori

Jacopo Zenga è nato nel 1986, ha seguito inizialmente le orme paterne arrivando a giocare in Serie C ed Eccellenza.

Oggi ha 35 anni, è sposato e papà di un bimbo, facendo di Zenga un nonno. Il figlio più “conosciuto” di Walter Zenga è Andrea, che lo scorso anno ha partecipato al GF Vip dove ha parlato dei suoi rapporti con il padre. “Di lui non ho niente” aveva detto, a fargli eco era stato il fratello, che aveva aggiunto, ospite da Barbara d’Urso: “Lui non c’è mai stato nella nostra vita”. Mentre in un’intervista a Oggi, aveva detto: “Non è mai stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante: di me e Andrea, nelle nostre passioni e paure, non sa nulla“.