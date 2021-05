Nicolò Zenga e l’attrice di Un posto al sole Marina Crialesi sono pronti a convolare a nozze. La notizia è stata resa nota dalla coppia via Instagram e sembra essere la conferma che il famoso “colpo di fulmine” esiste davvero. Zenga ha conosciuto la sua Martina poco più di 6 mesi fa e da allora entrambi hanno voluto condividere via social i loro momenti più belli.

Nicolò e Andrea Zenga: fratelli innamorati

Qualche mese fa, Andrea Zenga è entrato al centro del gossip per via della sua relazione con Rosalinda Cannavò, conosciuta all’interno della Casa del Gf Vip. La coppia convive da qualche tempo e il loro amore sembra riuscire a superare ogni prova, dagli scherzi delle Iene alle critiche degli hater.

In passato il fratello di Andrea, Nicolò ha parlato in maniera molto positiva della relazione della giovane coppia, ammettendo di aver notato la felicità provata dall’ex gieffino. Ora, proprio il maggiore dei fratelli Zenga è tornato a parlare dell’amore per fare un grande annuncio sulla sua vita di coppia. Lui e la fidanzata Marina Crialesi si sposeranno e pare che la proposta sia avvenuta proprio in queste ore.

L’annuncio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi: nozze in vista

Nella giornata di ieri, Nicolò Zenga ha postato un selfie al fianco della fidanzata Marina Crialesi, commentando con una breve ma chiarissima frase: “Ha detto sì!!!!”.

Nello scatto, i due appaiono felici, con il volto baciato dai raggi del sole e l’attrice appoggia la guancia sulla mano sinistra, mostrando così l’anello di fidanzamento appena ricevuto. Anche Marina, attrice di Un posto al sole, ha poi condiviso il medesimo scatto di coppia, accompagnandolo con una didascalia molto simile a quella scritta dal fidanzato: “Ho detto sì!!!”. Per ora, gli innamorati non hanno comunicato i dettagli delle nozze ma è probabile che sceglieranno di parlarne con i loro follower in futuro. Zenga e Crialesi amano condividere fotografie che li ritraggono insieme e in passato hanno affidato proprio ai social reciproche dediche d’amore.

Nicolò Zenga annuncia le nozze con Marina Crialesi via Instagram

Fonte: Instagram

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: l’amore via social

La relazione fra Nicolò Zenga e Marina Crialesi sembra essere iniziata lo scorso novembre 2020.

Allora, il figlio del noto allenatore aveva deciso di comunicare ai suoi follower un’importante novità, con un post che aveva destato grande curiosità. Zenga aveva infatti pubblicato uno scatto in cui appariva solo, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte e un sorriso sul volto, commentandolo con parole dai toni decisamente positivi: “È quando meno te lo aspetti che la vita ti fa i regali più grandi”.

Qualche settimana più tardi, Nicolò aveva poi sciolto ogni dubbio, pubblicando una foto in cui appariva insieme a Marina Crialesi vicino a un albero di Natale. Anche l’attrice aveva pubblicato uno scatto di coppia negli stessi giorni per augurare un felice Natale ai suoi fan.

Come riporta Fanpage.it pare che Zenga abbia conosciuto la sua fidanzata proprio via Instagram, dove lui le aveva scritto in seguito a una sua reazione a un post.

Nicolò ha spiegato che prima di conoscerla non sapeva che Marina fosse un’attrice, né tantomeno che recitasse in una fiction così nota come Un posto al sole. L’amore fra i due è cresciuto giorno dopo giorno e entrambi hanno già fatto la conoscenza delle reciproche famiglie.

La dedica di Marina Crialesi a Nicolò Zenga

Lo scorso San Valentino, Marina Crialesi ha condiviso un lungo messaggio per celebrare l’amore fra lei e Nicolò Zenga. L’attrice ha pubblicato un’immagine in cui appare felice al fianco del fidanzato e ha scritto una dedica molto speciale, aprendo pubblicamente il suo cuore.

“Ho iniziato a scrivere sotto questa foto decine e decine di volte, cercando le parole giuste per provare a descrivere cosa stiamo vivendo da tre mesi a questa parte. Cosa è cambiato nella mia vita da quando ci siamo presi per mano” ha iniziato. La Crialesi ha spiegato di aver capito grazie a lui il senso della parola “Amore” e di essere affascinata dal valore di questo sentimento.

“Ancor più strabiliante è vedere quanto la sua potenza esca dagli schemi della logica e del tempo” ha concluso l’attrice, aggiungendo: “Ti guardo a so che ti amo”.